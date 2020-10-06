С 00:00 6 октября Узбекистан ввел ограничение на въезд в страну для граждан Кыргызстана и третьих стран. Об этом сообщило информагентство АКИpress со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Кыргызстана.

«Газете.uz» в Государственном таможенном комитете редакции уточнили, что временное ограничение касается только граждан Узбекистана. Граждане Кыргызстана могут въехать на территорию Узбекистана и выехать из нее. А граждане Узбекистана, находящиеся на территории Кыргызстана, могут только въехать в Узбекистан. В Пограничных войсках Службы государственной безопасности Узбекистана информацию получить не удалось.

Грузоперевозки осуществляются без ограничений, говорится в сообщении АКИpress.

В ГПС Кыргызстана сообщают, что обстановка на государственной границе на 15:00 6 октября характеризуется как стабильная.

Подразделения погранслужбы Кыргызстана с 20:00 24 сентября переведены на усиленный режим охраны государственной границы.

Напомним, минувшей ночью тысячи человек вышли на протесты в Бишкеке из-за несогласия с итогами парламентских выборов. Митингующие захватили здания Белого дома, ГКНБ и освободили экс-президента Алмазбека Атамбаева. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил, что «некоторые политические силы» попытались незаконно захватить государственную власть. Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов признала недействительными итоги голосования на выборах в Жогорку Кенеш.

Отметим, что с 1 сентября Кыргызстан и Узбекистан сняли запрет на въезд-выезд автомобилей через пропускные пункты между Узбекистаном и Кыргызстаном.

Уточнено: Первоначально в материале сообщалось об ограничении въезда для граждан Кыргызстана. В ГТК уточнили, что ограничение касается только граждан Узбекистана.