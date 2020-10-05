В Кыргызстане 4 октября состоялись выборы депутатов Жогорку Кенеша седьмого созыва. За мандаты боролись 16 политических партий, сообщило ИА 24.kg.

По предварительным данным, барьер в 7% для прохождения в однопалатный парламент удалось преодолеть только четырем политическим партиям:

«Биримдик» (24,53%) — 46 мандатов;

«Мекеним Кыргызстан» (23,9%) — 45 мандатов;

«Кыргызстан (8,74%) — 16 мандатов;

«Бутун Кыргызстан» (7,09%) — 13 мандатов.

Было открыто 2475 избирательных участков, подсчитаны 97,25% голосов, сообщил ЦИК. Из оставшихся участков большая часть находится за рубежом. Явка составила 56,2%.

Пять партий, не прошедших в парламент, объявили о своем объединении. «Реформа», «Ордо», «Мекен Ынтымагы», «Чон казат» и «Ыйман нуру» отказались признать итоги выборов и договорились действовать сообща.

5 октября в Бишкеке прошло несколько мирных митингов партий и их сторонников, не согласных с результатами голосования.