Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков 6 октября выступил с заявлением о политической ситуации в стране, оно опубликовано на сайте главы государства.

Напомним, минувшей ночью тысячи человек вышли на протесты в Бишкеке из-за несогласия с итогами парламентских выборов. Митингующие захватили здания Белого дома, ГКНБ и освободили экс-президента Алмазбека Атамбаева.

«Прошлой ночью некоторые политические силы попытались незаконно захватить государственную власть. Используя итоги выборов как повод, они нарушили общественный порядок. Они нарушили мирную жизнь горожан. Они не повиновались правоохранителям, избили медиков и нанесли повреждения зданиям», — говорится в заявлении.

«Я приказал силовым органам не открывать огонь и не проливать кровь, чтобы не подвергать опасности жизнь ни одного гражданина», — отмечается в заявлении президента.

«Спокойствие в государстве, стабильность общества ценнее любого депутатского мандата», — подчеркнуто в тексте обращения президента.

Сооронбай Жээнбеков предложил Центральной избирательной комиссии тщательно расследовать нарушения и при необходимости аннулировать результаты выборов.

Президент Кыргызстана призвал лидеров политических партий успокоить своих сторонников и увести их с мест скопления, а соотечественников — сохранять мир и не поддаваться призывам провокационных сил.

«Мир нашей страны и безопасность нашего общества — это самые важные вещи. Я призываю все силы поставить судьбу страны выше политических амбиций и вернуться в правовое поле», — резюмировал в заявлении глава государства.