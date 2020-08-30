С 1 сентября граждане Узбекистан смогут посещать Кыргызстан, следует из сообщения Министерства здравоохранения Кыргызстана.

Согласно пункта 1 приказа министра здравоохранения от 28 августа и в соответствии письма Министерства иностранных дел Кыргызстана, Узбекистан с 1 сентября будет включен 32-й страной в перечень иностранных государств, в которых наблюдается снижение коронавирусной инфекции и стабилизация эпидемиологической ситуации.

Ранее республиканский штаб назвал перечень стран, чьи граждане могут въехать в Кыргызстан. Это граждане России, Грузии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Туркменистана, Бельгии, Австрии, Великобритании, Германии, Ирландии, Исландии, Италии, Латвии, Литвы, Лихтенштейна, Люксембурга, Португалии, Турции, Швейцарии, Швеции, Катара, ОАЭ, КНР, Малайзии, Южной Кореи, Пакистана, Словении, Кувейта и Японии.

В Кыргызстане всего было зарегистрировано 43820 случаев коронавируса. 38198 пациентов выздоровели (87%), 1059 скончались.