Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева озвучила результаты работы по ликвидации последствий техногенной катастрофы на Сардобинском водохранилище на выездном заседании Кенгаша верхней палаты 5 сентября в Сырдарьинской области.

По словам Танзилы Нарбаевой, была создана отдельная рабочая группа в Сенате по мониторингу и решению проблем в трех районах Сырдарьи, пострадавших от наводнения.





За выполненные строительно-ремонтные работы на объектах социальной сферы не были выплачены 9,5 млрд сумов, но после вмешательства сенаторов сумма полностью взыскана в пользу строительных организаций. Кроме того, обеспечено выделение кредита в размере 10 млрд сумов предприятию Global Idea в Сардобинском районе. Еще 1,7 млрд сумов выделено на организацию «Молодежного трудового гузара» на базе «Нуронийлар маскани», расположенного в махаллинском сходе граждан «Хакикат» Мирзаабадского района.

При содействии рабочей группы 1,58 млрд сумов выплачены 1870 гражданам, привлеченным к общественным работам в трех пострадавших районах.

На заседании также отмечалось, что правительственная комиссия провела работу по ликвидации последствий прорыва плотины Сардобинского водохранилища. В частности, 89450 человек из 28 махаллей трех районов были эвакуированы в безопасные районы. На сегодняшний день 83,4% из них вернулись в свои места проживания.

В результате техногенной катастрофы нанесен ущерб в общей сложности 4710 жилым домам, из которых 2211 оказались непригодными для проживания, а 2499 требуют ремонта. На сегодняшний день план по строительству 66 многоэтажных домов на 2640 квартир для обеспечения новым жильем граждан, потерявших свои дома, выполнен на 56%.

Еще 68 млрд сумов было направлено на устранение проблем, связанных с перебоями в работе 4 подстанций, 106 трансформаторов, 6269 столбов и 345 км линий электропередачи в 12 населенных пунктах.

Почти 130 млрд сумов выделено на восстановление 106,5 км сетей питьевого водоснабжения, 8 водораспределительных сооружений, 1 км сетей канализации в 13 населенных пунктах.

На заседании сенаторы обратили внимание на некоторые вопросы, которые необходимо решить для устранения последствий техногенной катастрофы.

В частности, размер ущерба, нанесенного 32 из 175 субъектов предпринимательства составил 9,1 млрд сумов. Однако точный размер нанесенного ущерба остальным 143 предпринимателям не подсчитан и поэтому никаких практических мер по возмещению ущерба не было предпринято.

Кроме того, ремонт, восстановление и реконструкция 13 общеобразовательных учреждений, в том числе 6 школ, не проводились своевременно, поскольку там все еще проживают 1308 граждан, которые остались без средств к существованию. Из-за этого подготовка этих учебных заведений к новому учебному году откладывается.

Более того, не завершено финансирование восстановления ирригационных и мелиоративных сооружений. Не в должной мере проведена работа по компенсации ущерба, нанесенного некоторым отраслям сельского хозяйства.

Не решен вопрос о возмещении ущерба в размере 9,5 млрд сумов для повторного посева на 4204 га хлопковых и зерновых полей в пострадавших 54 фермерских хозяйствах Сардобинского, Акалтынского и Мирзаабадского районов. Кроме того, ждут своего решения подобные проблемы в сфере рыболовства, животноводства, птицеводства и садоводства.

В ходе заседания подчеркивалось, что слабо проводится работа по организации содержательного досуга молодежи, обеспечению их занятости, всесторонней поддержке желающих заняться предпринимательством. По данному вопросу были заслушаны предложения и рекомендации членов Молодежного парламента при Сенате.

Отмечалось, что из-за безответственности должностных лиц не реализованы три проекта в Сардобинском районе на сумму 275 млн сумов и 8 проектов в Мирзаабадском районе на сумму 1,2 млрд сумов, а также не созданы новые рабочие места для молодежи в рамках государственной программы «Yoshlar — kelajagimiz». Не отвечает требованиям работа по поддержке и обеспечению занятости 186 женщин, живущих в тяжелых жилищных условиях.

Работа по обеспечению занятости населения в целом также не организована в должной мере: в 11 махаллях трудоустроены лишь 31% из 4325 безработных и возвратившихся из-за границы граждан.

В ходе заседания также отмечалась необходимость тщательного изучения на государственном уровне проблем граждан, пострадавших из-за техногенной катастрофы, с созданием рабочей группы, внесения в правительственную комиссию предложений по устранению выявленных проблем и недостатков.

Ранее ущерб Сырдарьинской области оценили в 1,5 трлн сумов. Министр финансов Тимур Ишметов в своем отчете отмечал, что на восстановительные нужды в регионе в первом полугодии уже направлено 500 млрд сумов.