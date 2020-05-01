Почти 11,6 тысячи жителей махаллей «Кургантепа», «Дустлик» и «Юртдош», расположенных рядом с Сардобинским водохранилищем в Сырдарьинской области, эвакуированы в Мирзаабадский район, сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщалось ранее, 1 мая около 5:55 произошла утечка воды из шестой пикетной стены дамбы Сардобинского водохранилища. Вода затопила поселок Кургантепа в Сардобинском районе. По данным МЧС, в основном пострадали посевные площади.

В настоящее время начат вывоз населения из махалли «Абдуалим» Акалтынского района. Планируется также эвакуация жителей из махаллей «Куйтош», «Ота юрт» и «Бирлик», находящихся под угрозой подтопления.





На месте происшествия находятся премьер-министр Абдулла Арипов, руководство Министерства по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии и других организаций.

В работе задействованы сотрудники личного состава и автотехника из УЧС Сырдарьинской области (430 сотрудников, 5 единиц автотехники), УЧС Джизакской области (120 и 6), Республиканского спасательного центра специального назначения (60 и 6), Национальной гвардии (276 и 43), а также службы Государственной системы предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях.

Информации о погибших и пострадавших нет.

Строительство Сардобинского водохранилища вместимостью 922 миллиона кубометров воды было начато в 2010 году на территории водотока центральной сети Южно-Мирзачульского канала. Гидросооружение введено в строй в 2017 году.

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