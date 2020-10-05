Итоги пятилетней программы «Достоинство и права / Противодействие торговле людьми», реализованной при финансировании Агентства США по международному развитию (USAID) Международной организацией по миграции совместно с Национальным центром по правам человека Узбекистана (НЦПЧ), были подведены на круглом столе в столице 2 октября.

Программа была нацелена на повышение информированности о торговле людьми с акцентом на повышение осведомленности граждан и мигрантов о труде и правах человека.

Как сообщили в пресс-службе посольства США в Ташкенте, благодаря программе более 1700 жертв торговли людьми, включая уязвимых мигрантов и мигрантов, пострадавших от домашнего насилия, вернулись домой и получили психологическую поддержку и индивидуальную помощь в реинтеграции.

В рамках программы также были предоставлены консультации более 95 тысячам человек о рисках торговли людьми. Кроме того, около 1 миллиона человек было охвачено в ходе кампании «30 дней против торговли людьми».

«За последние два года [в Узбекистане в сфере борьбы с торговлей людьми] было принято более 15 правовых актов, в том числе созданы Национальная комиссия по борьбе с торговлей людьми и принудительным трудом и институт национального докладчика [по противодействию торговле людьми и принудительному труду]», — отметил в своем онлайн-выступлении посол США Дэниел Розенблюм.

По данным посольства США, с 2005 года USAID выделило Узбекистану более 6 млн долларов в целях повышения осведомленности о торговле людьми и оказания помощи жертвам данного преступления.

Как отметили в пресс-службе Национального центра по правам человека, на тренингах в рамках программы профессиональную подготовку прошли 166 специалистов из госструктур и ННО.

В 2017 году был проведен анализ национальной системы по противодействию торговле людьми и защиты мигрантов, по итогам которого был выработан ряд предложений.

НЦПЧ разработал и издал на узбекском языке ряд брошюр и пособий на тему борьбы с торговлей людьми. На круглом столе было представлено очередное такое издание — иллюстрированная книга «Борьба с торговлей людьми» для детей и молодежи.

Напомним, в августе президент Узбекистана подписал новую редакцию закона «О противодействии торговле людьми».