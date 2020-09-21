Компания UzAuto Motors обратилась в Ташкентский городской административный суд с жалобой об отмене решения Антимонопольного комитета. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Расул Кушербаев. Судебное заседание состоится 2 октября.

Автопроизводитель намерен обжаловать решение Антимонопольного комитета по делу о конкуренции в отношении компании, принятым 19 августа. Спецкомиссия АМК выявила, что UzAuto Motors завышала цены на авто в среднем на 10%. Компании было предписано снизить цены на автомобили и сделать перерасчет потребителям.

UzAuto Motors в ответ на решение заявила, что в нынешнем положении снижение цен на авто «не представляется возможным», и пообещала обжаловать его в суде.