Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) реализует программу финансирования в размере 40 млн долларов для малых и средних предприятий Узбекистана, пострадавших от пандемии коронавируса, и оказания поддержки предприятиям, возглавляемым женщинами.

Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе ЕБРР, пакет финансирования будет состоять из кредита в размере 30 млн долларов для малых и средних предприятий и кредита в размере 10 млн долларов для женщин-предпринимателей в рамках программы ЕБРР «Женщины в бизнесе в Центральной Азии» (WiB).

Кредит WiB будет поддерживаться грантовыми средствами в рамках Инициативы по финансированию женщин-предпринимателей, которая реализуется под управлением Всемирного банка. Она поможет женщинам-предпринимателям получить профессиональную подготовку, а также предоставит им знания о том, как развивать свой бизнес.

Программа финансирования ЕБРР реализуется через «Ипотека-банк», средства будут способствовать дальнейшей коммерциализации банка, «прокладывая путь к его последующей приватизации», отметили в пресс-службе.

На сегодняшний день ЕБРР инвестировал в экономику Узбекистана 1,8 млрд евро, участвуя в 81 проекте.