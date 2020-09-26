Количество зарегистрированных в Узбекистане случаев заражения коронавирусной инфекцией по состоянию на 10:00 26 сентября достигло 54660, сообщило Министерство здравоохранения.

Сообщается о смерти одного пациента с COVID-19. Общее число умерших, по официальным данным Минздрава, составляет 451.

Число выздоровевших от коронавируса достигло 50954 человек (93%). На лечении в медучреждениях находятся 3255 пациента, из них 718 в тяжелом состоянии, 289 — в крайне тяжелом.

Прирост случаев за 25 сентября составил 496. За день скончались 3 человека.