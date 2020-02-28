В Узбекистане с 1 марта внедряется система рейтинговой оценки деятельности органов экономического комплекса и Индекс развития предпринимательства в регионах. Об этом было сообщено на совещании под председательством президента Шавката Мирзиёева в четверг.

Как, сообщила пресс-служба президента, посредством открытых и тайных опросов будет изучаться отношение населения к организациям экономического комплекса. По результатам опросов деятельность руководителей экономического комплекса в том или ином регионе будет оцениваться как «образцовая», «хорошая», «удовлетворительная» и «неудовлетворительная». Получившие положительный рейтинг будут поощряться, отрицательный — наказываться.

Результаты оценки будут обсуждаться дважды в год на заседаниях палат Олий Мажлиса, областных кенгашей народных депутатов и в правительстве.

Согласно постановлению президента от 6 мая 2019 года, в экономический комплекс входят областные, городские и районные подразделения Министерства экономики (ныне Министерство экономики и промышленности), Министерства финансов, Министерства труда (ныне Министерство занятости и трудовых отношений), Государственного налогового комитета, Государственного комитета по инвестициям, Государственного комитета по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции (ныне разделен на Антимонопольный комитет, Агентство по управлению госактивами и Агентство по развитию рынка капитала), а также филиалы коммерческих банков.

Шавкат Мирзиёев на совещании отметил необходимость создания интерактивных мобильных приложений и «бизнес-навигаторов» для самозанятых.

Торгово-промышленной палате и Агентству по развитию малого бизнеса и предпринимательства поручено разработать совместно с банками бизнес-проекты, доступные для понимания широкими слоями населения. Эти проекты должны представлять собой готовые решения, в которых уже рассчитаны расходы и доходы, расписаны необходимые производственные мощности, объемы продукции и другие вопросы, сообщает пресс-служба главы государства.

Бизнес-проекты должны продвигаться в ходе диалогов с населением, а также через средства массовой информации и социальные сети.

На совещании также было предложено снять лишние ограничения для торгово-развлекательных центров и передвижных точек торговли, что должно привести к увеличению их количества.

Агентству по развитию малого бизнеса и предпринимательства, бизнес-омбудсману, ТПП и приемным премьер-министра указано, что они должны выступать «мостом» между государством и бизнесом, всесторонне содействуя реализации предпринимательских инициатив.