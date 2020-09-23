Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 23 сентября Международным днём жестовых языков. Этот день празднуется ежегодно начиная с 2018 года для повышения осведомлённости о роли жестовых языков и полной реализации прав глухих и слабослышащих людей. По данным Всемирной федерации глухих в мире проживает около 72 млн глухих, более 80% из которых живут в развивающихся странах.

По состоянию на 2019 год на учёте в Обществе глухих Узбекистана состоят 21212 человека с инвалидностью по слуху. Госкомстат не публикует данные отдельно по количеству людей с нарушениями слуха, и приходится ориентироваться на данные Общества глухих. Вероятно, многие глухие и слабослышащие люди всё ещё не стоят на учёте или даже не имеют группу инвалидности.



На территории Узбекистана и других постсоветских стран используется русский жестовой язык (РЖЯ). Предварительные исследования показывают, что жестовой язык, используемый на территории Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, не сильно отличается от РЖЯ, используемого на территории Российской Федерации. Тем не менее, наблюдаются некоторые различия исходя из местного культурного контекста.

Жестовые языки, как и обычные речевые языки, постоянно развиваются и включают в свой лексикон новые слова, фразы и идиомы исходя из потребностей повседневной жизни глухих и слабослышащих людей. Таким образом, можно сказать, что со дня обретения независимости жестовый язык, используемый в Узбекистане, также претерпел некоторые изменения и превратился в некий диалект РЖЯ. Вопрос, можно ли называть этот язык узбекским жестовым языком (УЖЯ), остаётся открытым.

Последние достижения

С 1 июля прошлого года согласно постановлению президента Шавката Мирзиёева при Министерстве по чрезвычайным ситуациям впервые заработала Диспетчерская служба по социальному сопровождению лиц с проблемами слуха и речи. Эта служба работает круглосуточно и принимает обращения глухих и слабослышащих людей посредством видеовызовов, текстовых сообщений и специализированного программного обеспечения.

Работа диспетчерской службы заслуживает похвалы, но есть и некоторые недостатки. Многие глухие жалуются, что не могут дозвониться, — приложение JusTalk, используемое для видеозвонков, работает с неисправностями. До сих пор не разработано унифицированное отечественное приложение, посредством которого глухие и слабослышащие могли бы связываться с операторами службы экстренной связи.

Другим достижением можно назвать внедрение горячей линии по сурдопереводу Surdo-Online. При посещении аптек, банков, касс железных дорог и других общественных учреждений, подписавших договор с Surdo-Online, глухие люди могут воспользоваться в онлайн-режиме услугами сурдопереводчиков посредством установленных планшетов. Национальная палата инновационного здравоохранения Узбекистана также начала реализацию похожего пилотного проекта совместно с партнёрами из Украины.

С 25 января 2019 года впервые в истории Узбекистана пятничные проповеди в центральных мечетях страны начали транслировать с сурдопереводом. Проект реализуется Управлением мусульман Узбекистана, Общественным благотворительным фондом «Вакф» и Surdo-Online. Верующие с инвалидностью по слуху отныне могут слушать пятничные проповеди в отведённых им местах через специально установленный экран.

Пятничная молитва в одной из центральных мечетей Андижана с помощью Surdo-Online. Фото: Фонд «Вакф».

Ещё одна проблема заключается в дороговизне услуг мобильной связи для глухих и слабослышащих пользователей. Для связи глухие абоненты используют в основном видеосвязь, что «съедает» много трафика мобильного интернета.

Например, в России существует специальный выгодный тариф Deafon, предназначенный для глухих и слабослышащих клиентов. В Deafon есть специальные услуги для глухих включая безлимитный интернет и автоответчик. Удобство заключается и в том, что, если слышащий человек звонит глухому абоненту, автоответчик отвечает, что абонент глухой и просит оставить сообщение. Почему бы не взять это на заметку нашим мобильным операторам в рамках их корпоративной социальной ответственности?

Неопределённый статус

В мире насчитывается более 300 различных жестовых языков и многие из них признаются в качестве полноценных естественных языков. Существует также международный язык жестов (International sign language, ISL), на котором общаются глухие и слабослышащие люди на международных мероприятиях и в коммуникациях между глухими из различных стран.

Языки жестов получили юридический статус во многих странах. Например, впервые в мире угандийский жестовой язык был закреплён в конституции страны в 1995 году. В Новой Зеландии новозеландский жестовый язык (NZSL) является третьим официальным языком после английского и языка маори.

Из стран СНГ, например, в России РЖЯ был признан «языком общения при наличии нарушений слуха и (или) речи, в том числе в сферах устного использования государственного языка». Соответствующие изменения были внесены в закон РФ «О социальной защите инвалидов» в 2012 году.

На практике юридический статус жестового языка означает, что все учреждения должны предоставлять услуги перевода жестового языка людям с инвалидностью по слуху.

Статья 22 закона «О социальной защищённости инвалидов в Республике Узбекистан» признаёт ограниченный правовой статус языка жестов в качестве «средства межличностного общения». К сожалению, жестовой язык в нашей стране остаётся лишь средством бытового общения между глухими и слабослышащими людьми, а не полноценным языком получения информации и качественного образования.

Неопределённый статус жестового языка является основной причиной отсутствия программ его господдержки и использования его в специализированных школах в качестве полноценного языка обучения. Многие педагоги специализированных школ-интернатов для глухих и слабослышащих детей даже не знают жестового языка. Использование жестового языка учениками нередко ограничивается — основной упор делается на развитие навыка читать по губам и обретение устной речи (артикуляции).

В период закрытия школ на карантин в связи с паднемией COVID-19 Министерство народного образования организовало дистанционное обучение по ТВ и видео-уроки были доступны на узбекском и русском языках с сурдопереводом. Приветствуя стремление руководства МНО к инклюзии в процессе образования, нельзя не обратить внимание на то, что не все педагоги смогли качественно переводить уроки на жестовый язык.

По наблюдениям авторов сурдоперевод на видео-уроках начальных классов был сложен для понимания глухих детей. Возможно, что даже некоторые первоклассники школ-интернатов не знают жестового языка. Более того, специализированная программа школ-интернатов значительно отличается от учебной программы общеобразовательной школы — у учеников с нарушениями слуха удлиненная программа, и они заканчивают школу на год позже. Иными словами, видеоуроки общеобразовательных школ даже с сурдопереводом не были доступны для уровня текущего образования детей с инвалидностью по слуху.

Дефицит переводчиков

В Узбекистане ощущается острая нехватка квалифицированных переводчиков жестового языка. Их можно сосчитать по пальцам. По неофициальным данным, только в Ташкенте и Ташкентской области на около 5000 глухих приходится примерно 10 сурдопереводчиков. Иными словами, на 1000 глухих приходится лишь около 2 сурдопереводчика.

Зарплаты сурдопереводчиков мизерные, а работы по горло. Они не только оказывают услуги перевода, но и защищают права глухих в судах, милиции, налоговой инспекции, на освидетельствованиях в органах ВТЭК. Профессия сурдопереводчика является непривлекательной: туда идут лишь те, кто имеет родственную связь с глухими людьми, и чаще всего это дети глухих родителей.

Дефицит профессиональных переводчиков жестового языка наблюдается не только в нашей стране, но и во многих других странах СНГ. Например, в России на каждую 1000 глухих приходится всего 3 сурдопереводчика, в то время как в Финляндии эта цифра в 100 раз больше — на 1000 глухих приходится 300 сурдопереводчиков.

В целях решения проблемы дефицита сурдопереводчиков Центр молодёжи и детей с ограниченными возможностями начал организовывать бесплатные курсы обучения жестовому языку для всех желающих. Ещё в декабре 2017 года постановлением президента Кабинету Министров было поручено принять меры по созданию в областных, районных центрах специальных курсов по обучению языку жестов на базе общеобразовательных школ. Однако по неясным причинам подобные курсы так и не были организованы ответственными исполнителями указа президента.





Фрагмент приложения к указу президента от 1 декабря 2017 года № УП-5270.

«В 2018 году нас вызвал специалист Министерства народного образования по данному вопросу. Ему поручили заняться данным вопросом. Еще одна сотрудница Республиканского центра образования сказала, что вопрос застопорился из-за статуса жестового языка — открывать официальные курсы статус жестового языка не позволяет. И нет квалифицированных преподавателей жестового языка с высшим педагогическим образованием», — объясняет Любовь Иногамова, председатель Ташкентского областного правления Общества глухих Узбекистана.

Ограниченные услуги сурдоперевода

В России каждый гражданин с инвалидностью по слуху имеет право пользоваться до 40 часов сурдоперевода в год за счёт средств федерального бюджета, а слепоглухие могут получить до 240 часов тифлосурдоперевода (дактильный (пальцевый) метод общения на пальцах, ладонь в ладонь на жестовом языке). В соседнем Казахстане за счёт средств госбюджета предоставляют услуги специалиста жестового языка — до 30 часов в год. Однако в Узбекистане минимальные часы услуг жестового языка законодательно не закреплены и не включены в перечень государственных услуг, оказываемых людям с инвалидностью.

«В России утверждён перечень государственных услуг, предоставляемых за счёт федерального госбюджета. В перечень наряду с обеспечением слуховыми аппаратами вошли и услуги сурдоперевода. У нас, в Узбекистане, слуховые аппараты включены в перечень, услуги сурдоперевода не включены. Что мешает? Центральное правление Общества глухих Узбекистана представляло проблемы и предложения в Комитет по труду, здравоохранению и социальным вопросам при Законодательной палате Олий Мажлиса, а также Комитет Сената по вопросам науки, образования и здравоохранения, чтобы включить услуги сурдоперевода за счет государственного бюджета. Но вопрос не решается», — отчаивается Любовь Иногамова.

Нехватка переводческих услуг усугубляется привлечением сурдопереводчиков к работе на национальном телевидении. В результате и без того ограниченные услуги сурдоперевода становятся ещё менее доступными для граждан с нарушениями слуха. Всего в Узбекистане более 20 государственных и частных каналов. Из них только на ТВ-каналах O‘zbekiston 24, MY5 и Ureport TV можно смотреть некоторые передачи с помощью сурдоперевода. Иначе говоря, лишь около 15% телевизионных каналов предоставляют услуги сурдоперевода.

К сожалению, статья авторов про необходимость обеспечения национальных ТВ-каналов бегущей строкой и субтитрами с использованием технологий автоматического распознавания узбекской речи осталась без внимания. Субтитры могли бы значительно облегчить доступ к информации и повысить уровень грамотности глухих и слабослышащих телезрителей в условиях ограниченности услуг сурдоперевода.

Пассивность в защите прав и интересов

Ещё в 2017 году автор блога Общества глухих Узбекистана Мамур Ахлиддинов представлял проект председателю Центрального правления ОГУз Жавохиру Рыхсиеву по созданию информационного канала на жестовом языке и с субтитрами в YouTube и социальных сетях. Целью проекта являлось регулярное предоставление качественной информации и поднятие уровня грамотности молодежи с нарушениями слуха. Однако слышащий председатель отказал в поддержке, сославшись на то, что это противоречит законам Узбекистана. Какие именно законы нарушает данный проект, он не уточнил.

Общество глухих Узбекистана является основной общественной организацией, призванной объединять глухих и слабослышащих граждан по всей стране. Организация должна развивать и регулировать жестовый язык в стране, разрабатывать словарь жестов и способствовать официальному признанию жестового языка в качестве полноценного государственного языка.

К примеру, Всероссийское общество глухих занимается развитием РЖЯ и предоставлением основных услуг по сурдопереводу. К сожалению, Общество глухих Узбекистана не развивает жестовый язык, а услуги переводчиков жестового языка сильно ограничены даже в столице, не говоря уже об отдалённых регионах страны. Руководители Общества ссылаются на нехватку финансовых ресурсов для развития жестового языка и обеспечения глухих адекватным количеством квалифицированных сурдопереводчиков.

С 2017 года Общество глухих Узбекистана приостановило своё членство во Всемирной федерации глухих, которая объединяет около 135 национальных ассоциаций глухих по всему миру. Причина та же — плачевное финансовое положение Общества глухих Узбекистана, наличие долгов перед ВФГ и неспособность оплачивать членские взносы.

Признать, принять и поощрять

Генеральная ассамблея ООН подтвердила, что ранний доступ к жестовому языку и качественному образованию на жестовом языке, имеет жизненно важное значение для роста и развития глухих людей. Услуги сурдоперевода необходимы для преодоления коммуникационных барьеров и полноправного включения их в общество.

ООН признаёт жестовые языки как элемент языковой самобытности и культуры глухих. Жестовые языки могут структурно отличаться от речевых языков, но ничем не уступают им и являются полноправными естественными языками. При работе с сообществами глухих всегда должен учитываться и применяться принцип «решение всех касающихся нас вопросов — только при нашем участии».

Конвенция ООН о правах инвалидов, которую Узбекистан подписал 27 февраля 2009 года и до сих пор не ратифицировал, призывает государства признать, принять и поощрять использование жестовых языков. В целях повышения статуса узбекского жестового языка и реализации прав глухих и слабослышащих граждан на полноценный доступ к информации и коммуникации авторы статьи предлагают принять следующие меры:

законодательно закрепить статус узбекского жестового языка в качестве государственного языка, а не только «средства межличностного общения»;

организовать профессиональную подготовку переводчиков жестового языка, улучшить условия их труда и привлекательность данной профессии. Для поощрения их труда и повышения их социального статуса предлагаем учредить профессиональный праздник День переводчика жестового языка в Узбекистане ;

; содействовать освоению жестового языка в специализированных школах-интернатах для детей с нарушениями слуха и не ограничивать его использование в образовательных процессах глухих и слабослышащих детей и взрослых;

готовить больше профессиональных сурдопедагогов и сделать обязательным знание жестового языка для преподавателей специализированных школ-интернатов для детей с нарушениями слуха;

обеспечить широкий доступ к услугам сурдоперевода, законодательно закрепив минимальное количество часов услуг перевода жестового языка в перечне реабилитационных услуг, оказываемых за счёт средств госбюджета;

наладить государственное и частное партнёрство в предоставлении доступных услуг мобильной видеосвязи и льготных тарифов для глухих и слабослышащих абонентов, а также услуг судроперевода;

разрабатывать отечественные технологии автоматического распознавания устной узбекской речи для последующего внедрения субтитров и бегущей строки на национальных ТВ-каналах.

Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.