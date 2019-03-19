С 1 июля в структуре Министерства по чрезвычайным ситуациям создается Диспетчерская служба по социальному сопровождению лиц с проблемами слуха и речи. Это предусмотрено постановлением президента Узбекистана от 18 марта.

Основной задача диспетчерской службы — круглосуточное обеспечение скоординированного ускоренного реагирования экстренных оперативных служб (101, 102, 103, 104, 1050) на обращения от лиц с проблемами слуха и речи, а также их представителей посредством технических средств: видеовызовов, текстовых сообщений, вызовов посредством специализированного программного обеспечения.

На первоначальном этапе в диспетчерской службе будут работать 10 штатных единиц (1 военнослужащий сержантского состава и 9 служащих), в дальнейшем их число доведут до 22 единиц в зависимости от объема поступающих сообщений и обращений. В месячный срок для укомплектования диспетчерской службы будут предложены кандидатуры из числа специалистов, владеющих языком жестов.

В трехмесячный срок планируется создание электронной базы персональных данных лиц с проблемами слуха и речи.

До 1 июля будет разработана и внедрена информационная система, предусматривающую бесплатное предоставление лицам с проблемами слуха и речи услуг по взаимодействию с экстренными оперативными службами, в том числе при использовании сервисов мобильной связи.