8 сентября главный врач Ташкентской областной инфекционной больницы, главный инфекционист Ташкентской области Гульжахон Юлдашева была задержана в Чирчике. В Генеральной прокуратуре Узбекистана через два дня сообщили, что в отношении нее возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 167 (хищение путем присвоения или растраты в особо крупном размере) и пункту «а» части 3 статьи 207 (должностная халатность, повлекшая смерть человека) Уголовного кодекса.

Гульжахон Юлдашева. Фото: Kun.uz.

Ведомство отмечает, что по ее указанию пациент Фаррух Рустамов, который проходил лечение от коронавируса в областной инфекционной больнице и находился в критическом состоянии, был переведен в психоневрологический диспансер, где и скончался. При этом в истории болезни «содержались ложные сведения о том, что пациент полностью выздоровел от COVID-19».

Кроме того, по данным следствия, в инфекционной больнице выявлено хищение 250,8 млн сумов путем растраты.

Ранее Гульжахон Юлдашева в публичном выступлении заявляла, что инфекционная больница с начала пандемии не получала помощи и необходимого оборудования для организации лечения пациентов с COVID-19, жаловалась на невыплаченные премии медработникам, а также смертельных случаях во время пика пандемии.

Отвечая на эти заявления, начальник Ташкентского областного управления здравоохранения Туракул Арзикулов отметил, что инфекционная больница считается карантинным объектом для приема пациентов, контактировавших с инфицированными, а не для лечения COVID-больных. Медработники таких объектов получают 6-процентную дневную надбавку, а премии (5−25 млн сумов) получают сотрудники специализированных больниц, которые адаптированы для лечения пациентов с коронавирусом.

Детали дела

Высказывались предположения, что задержание главврача может быть связано с открытой критикой руководства Управления здравоохранения области. Прокурор Чирчика Бахтиёр Ибрагимов в интервью Qalampir.uz опроверг такие сообщения.

По его словам, погибший Фаррух Рустамов (1981 года рождения, трое детей) на протяжении 12 лет работал анестезиологом-реаниматологом отделения реанимации Ташкентского областного многопрофильного медицинского центра. По собственному желанию он отправился на лечение пациентов с COVID-19 в инфекционную больницу Зангиатинского района. Спустя 14 дней работы выяснилось, что он также заразился коронавирусом.

Бахтиёр Ибрагимов. Кадр видео Qalampir.uz.

Пациент обратился в Ташкентскую областную инфекционную больницу в Чирчике, где ему поставили диагноз COVID-19. Из-за образования двусторонней пневмонии с поражением 70% легких его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

«Из-за того, что не оказали необходимую помощь, он сам как реаниматолог начал требовать свои права: „У меня понижается кровяное давление, назначьте это лекарство, моя жизнь в опасности“. Когда он начал говорить это, главный врач инфекционной больницы [Гульжахон Юлдашева] заявила: „Он, оказывается, всезнайка. У него психическое расстройство“», — отметил Бахтиёр Ибрагимов.

По его данным, Гульжахон Юлдашева позвонила главному врачу областного психоневрологического диспансера и сообщила о переводе пациента, не оценив ситуацию правильно. Тот в ответ заявил, что это решение поставит под угрозу жизни 120 пациентов диспансера и напомнил о приказе Минздрава, согласно которому Фаррух Рустамов должен выздороветь от коронавируса, а затем получить лечение в диспансере.

В итоге анестезиолог-реаниматолог был направлен в областной психоневрологический диспансер в критическом состоянии, несмотря на тяжесть соматического состояния, наличие дыхательной недостаточности и необходимость реанимации.

«Несмотря на это, его отключили от ИВЛ, положили на носилки и отправили в областной психоневрологический диспансер. Это учреждение не было специализировано для лечения пациентов с коронавирусом, нет для этого условий, но все равно приняло его. Пока везли кислородный концентратор и необходимые вещи для оказания помощи, Фаррух Рустамов скончался», — сообщил прокурор.

Во время доследственной проверки был поднят вопрос, как Фаррух Рустамов мог работать анестезиологом-реаниматологом, если у него было психическое расстройство. На это был дан ответ, что после заражения коронавирусом у него появились изменения в психике, заявил Бахтиёр Ибрагимов.

«Кроме того, многие данные о процедурах лечения пациента в истории болезни были уничтожены, разорваны, а затем приписана информация о якобы его полном выздоровлении от коронавируса, и его госпитализировали [в диспансер]. Затем, опять же по указанию главврача [Гульжахон Юлдашева], тело погибшего передали семье, дав заключение врачей о том, что он умер от COVID-19. При этом не была проведена в установленном порядке судебно-медицинская экспертиза», — сказал он.

Прокурор Чирчика отметил, что главный врач психоневрологического диспансера принял пациента по двум причинам: из-за клятвы Гиппократа и заключения о полном выздоровлении Фарруха Рустамова от COVID-19.

Бахтиёр Ибрагимов заявил, что свидетелями по делу выступят врачи, водитель машины скорой помощи и другие, которые работали в тот день.

«На самом деле и врач, который доставил пациента в диспансер, и сам главврач диспансера знали о том, что [Фаррух Рустамов] еще не выздоровел от коронавируса», — указал он, добавив, что действиям указанных лиц также будет дана правовая оценка.

По данным Генпрокуратуры, Фаррух Рустамов умер 2 августа. В преддверии празднования 29-летия независимости Узбекистана президент Шавкат Мирзиёев подписал ряд указов о награждении представителей ряда сфер. Среди них был и Фаррух Рустамов, он посмертно награжден медалю «Жасорат».

Проверки вместо выделения средств

Узбекская служба BBC со ссылкой на адвоката Гульжахон Юлдашевой сообщила, что главврач обвиняется в выписывании некоторым медработникам зарплаты без их подписи, что нанесло ущерб бюджету больницы в размере 250 млн сумов. В документах указаны имена сотрудников, если во время следствия они подтвердят, что они сами получали зарплату, то это обвинение может потерять силу.

Защита также указала, что в день перевода пациента в другое медучреждение дежурил другой врач. Если это также будет подтверждено, то обвинение с Гульжахон Юлдашевой может быть снято, сообщает BBC Uzbek.

По данным BBC Uzbek, которое ссылается на источник, знакомый с главврачом, Гульжахон Юлдашев заявляла, что инфекционная больница регулярно подвергается проверкам, а проверяющие усиленно пытаются найти недостатки и ошибки.

Кроме того, сообщается, что с 2017 года, когда Гульжахон Юлдашев возглавила больницу, она направила свыше 50 писем в областное Управление здравоохранения с просьбами выделить средства на материальное обеспечение медучреждения, которое находится в плачевном состоянии. Вместо выделения средств направлялись проверки, отмечает BBC Uzbek.