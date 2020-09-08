Дезинфекционные туннели нельзя считать полностью бесполезными, их необходимо продолжать использовать в качестве вспомогательного средства. Об этом 7 сентября на брифинге в АИМК заявил член штаба по борьбе с коронавирусом, эпидемиолог Рустам Икрамов.

«Сказать, что дезинфекционные туннели абсолютно бесполезны, будет очень поверхностной оценкой. Я далек от того, чтобы называть их полностью неэффективными», — отметил он.

По словам специалиста, тот факт, что по сравнению с прошлым годом за первые шесть месяцев 2020 года в Узбекистане количество острых кишечных инфекционных заболеваний сократилось на 61%, вирусного гепатита «А» — на 76%, доказывает эффективность использования дезинфекционных туннелей в качестве вспомогательных средств.

На сегодняшний день ни одной научной статьи или рекомендаций авторитетных ведомств, утверждающих о полной неэффективности дезинфекционных туннелей, не опубликовано в качестве итогового заключения, добавил Рустам Икрамов.

Дезинфекционные туннели сегодня не устанавливаются в школах и детских садах, так как у детей слизистая оболочка слабее и дезинфицирующие растворы действуют на них сильнее, объяснил член штаба.

«Но в общественных местах, на рынках и в торговых комплексах туннели тоже установлены, и до сих пор нет ни одной статьи, доказывающей их вредные свойства. Мы должны продолжать использовать их в качестве вспомогательного средства», — подчеркнул специалист.

Ранее в Министерстве здравоохранения признали бесполезность дезинфекционных туннелей в борьбе с коронавирусом и отметили, что эта профилактическая мера может негативно влиять на организм человека.

О том, что распыление дезинфицирующих средств на улицах и в закрытых помещениях в случае COVID-19 неэффективно и может вызвать повреждение глаз, раздражение дыхательных путей или кожи, указывали и ВОЗ.