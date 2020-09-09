Законодательная палата Олий Мажлиса Узбекистана на заседании во вторник приняла постановление об образовании в составе Ташкента Янгихаётского района. Документ должен одобрить Сенат.

Площадь территории нового района составит 4419,6 га. Постановлением предусмотрено изменение границ Ташкента и Зангиатинского, Куйичирчикского, Янгиюльского и Уртачирчикского районов Ташкентской области.

Как сообщается на сайте нижней палаты парламента, Янгихаётскому району будет отведено 2131,2 га территории столицы (Сергелийский раойн — 1864,2 га и Бектемирский район — 267 га), а также 2288,4 га территории Ташкентской области (Зангиатинский район — 492 га, Куйичирчикский — 128,7 га, Янгиюльский — 264,4 га и Уртачирчикский — 1403,3 га).

Напомним, в конце мая президент Шавкат Мирзиёев предложил образовать на месте нового жилого массива в Сергелийском районе микрорайон «Янги хаёт» («Новая жизнь») с непосредственным подчинением хокимияту города. Целью этого решения было названо повышение благополучия жителей массива и эффективная организация его инфраструктуры.

Позже, как уточнила «Газета.uz». вместо микрорайона было решено создать еще один район Ташкента.