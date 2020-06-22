Хокимият Сергелийского района опубликовал проект решения хокима о передаче ряда махаллей в состав микрорайона «Янги хаёт» в Ташкенте.

Как «Газета.uz» сообщала ранее, микрорайон «Янги хаёт» («Новая жизнь») с непосредственным подчинением хокимияту столицы образован на месте нового жилого массива в Сергелийском районе. На должность хокима микрорайона предложена кандидатура Хаёта Иногамова, работающего заместителем хокима Ташкента.

Проектом документа в состав «Янги хаёта» предлагается полностью перевести 13 махалалей Сергелийского района — «Ал-Фергани, «Викор», «Чорбог», «Ёркин хаёт», «Йўлдош», «Чарогон», «Дустлик», «Навкирон», «Олчазор», «Ташаббус», «Янги умид», «Янги Чоштепа», «Хумо», а также часть еще 6 махаллей — «Дарё бўйи», «Кипчок», «Софдил», «Паст дархон», «Жунарик», «Чоштепа».

Решение хокима Сергелийского района должно быть одобрено кенгашем народных депутатов района, затем кенгашем Ташкента, а после Олий Мажлисом.

Согласно карте Управления по земельным ресурсам и государственного кадастра Ташкента, в Сергелийском районе насчитывается 47 махаллей.

Обсуждение проекта продлится до 7 июля.