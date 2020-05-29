Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил образовать на месте нового жилого массива в Сергелийском районе Ташкента микрорайон «Янги хаёт» («Новая жизнь») с непосредственным подчинением хокимияту столицы. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Посещая район в пятницу, президент отметил, что целью этого решения является повышение благополучия жителей нового массива и эффективная организация его инфраструктуры.

В сентябре 2016 года Шавкат Мирзиёев объявил, что через пять лет в Сергелийском районе будет построено 500 многоэтажных домов. За прошедшие три года в районе введено в эксплуатацию 460 многоэтажных домов на 19,5 тысячи квартир. Возведены 26 махаллинских гузаров образцового типа. Ведется работа по строительству детских садов, школ, поликлиник и других объектов.

Сюда переехало более 100 тысяч человек, и общая численность населения района превысила 276 тысяч человек.





В ходе визита в район Шавкат Мирзиёев посетил экопарк Flowers Garden Park. Он разбит на площади 10 га и включает сад на 5 га и цветочный центр такой же площади.

В парке, построенном в сотрудничестве с турецкой компанией, высажено более 6000 декоративных деревьев 30 видов, в том числе магнолия, фотиния, черная сосна, ель, клен «Кримсон кинг» и другие, а также более 60 тысяч кустарников 20 видов.





Президент также ознакомился с новым 16-этажным жилым домом, построенным с соблюдением требований сейсмостойкости и с использованием энергосберегающих материалов. Дом подключен к интернету, обеспечен видеонаблюдением и противопожарными средствами. Он состоит из 80 двух- и трехкомнатных квартир, которые переданы малообеспеченным и нуждающимся в жилье семьям.





Кроме того, президент посетил недавно построенную на массиве Сергели-5А школу №329. В отличие от привычных школ, которые могут принять 700 учащихся, новая рассчитана на 1680 мест. При ее строительстве использован опыт президентских школ, первые из которых открылись в 2019 году.

Четырехэтажное здание школы имеет 48 классных комнат, в том числе 20 предметных кабинетов, 14 для начальных классов и 14 для обучения иностранным языкам. Кабинеты профориентации в школе обеспечены необходимым оборудованием, инструментами, приборами, тканями и материалами. Директор в школу был нанят на конкурсной основе, а учителя — по итогам тестовых испытаний.