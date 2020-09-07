В Ташкентском и Чиназском районах Ташкентской области, а также Кувинском районе Ферганской области пресечена незаконная продажа лекарственных препаратов, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана.

В ходе оперативного мероприятия, проведенного Ташкентским районным отделом Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре, гражданин А. С. был задержан при продаже по поддельному контракту лекарств, пользующихся высоким спросом в период пандемии: «Гепарин» (300 шт.), «Цефоперазон-суль» (200), «Клексан», «Меропенем», «Арбидол 50 мг» и «Арбидол 100 мг» (все — по 500). Общая сумма изъятых препаратов составила 171 млн сумов.

В отношении А. С. возбуждено уголовное дело пункту «а» части 3 статьи 186−3 (производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или сбыт недоброкачественных либо фальсифицированных лекарственных средств или изделий медицинского назначения, а также реализация лекарственных средств вне аптек и их филиалов) и статьи 228 (изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование) Уголовного кодекса.

В Чиназском районе в ходе оперативных мероприятий, проведенных районным отделением Департамента, при реализации 65 упаковок препарата «Клексан» за 37,5 млн сумов (576 тысяч сумов за пачку) был задержан гражданин Ш. А.

По его показаниям расследование было продолжено в Наманганской области, где при получении указанной суммы от Ш. А. были задержаны граждане Я. М. и А. Х.

Другой случай незаконного оборота лекарств был зафиксирован в Кувинском районе Ферганской области, где были задержаны граждане, занимавшиеся реализацией сильнодействующих препаратов. Гражданин Я. Я., вступив в преступный сговор с С. А. и М. А., пытался продать 40 упаковок «лирики» по 75 долларов за каждую. Нарушителей задержали при получении 3000 долларов от покупателя Ж.

По данным случаям в отношении вышеуказанных лиц возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса, продолжается следствие.

Ранее Генпрокуратура сообщала о задержании граждан, которые нелегально продавали оптом лекарства по завышенным ценам в Андижанской и Ташкентской областях, а также в столице.