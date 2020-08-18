В Андижанской и Ташкентской областях задержаны лица, продававшие препараты «Арбидол», «Меропенем» и «Клексан» по завышенным ценам, еще один гражданин был уличен в незаконном сбыте «Лирики» в Ташкенте. Об этом сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Хаёт Шамсутдинов.

По данным надзорного органа, в Андижанской области гражданин М. Д., вступив в сговор с другими лицами, договорился о продаже гражданину М. 100 коробок препарата «Арбидол» по 350 тысяч сумов за каждую и 412 коробок «Меропенема» по 200 тысяч за каждую.

В ходе оперативных действий, проведенных Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре и Андижанским областным управлением Службы государственной безопасности, мужчина был задержан при получении 58 млн сумов и 6000 долларов.

Аналогичный случай зафиксирован в Ташкентской области. С поличным задержан гражданин С. А., который по поручению жителя Намангана А. Х. за 200 тысяч сумов привез в Ахангаранский район 93 коробки препарата «Клексан» и продал лекарства гражданину З. за 20,2 млн сумов и 3000 долларов.

По показаниям С. А. оперативные действия были продолжены в Намангане — при получении указанной суммы был задержан и заказчик А. Х.

В Ташкенте оперативники департамента при Генпрокуратуре и городского управления СГБ задержали гражданина Х. М и его сообщников при продаже 100 пачек «Лирики» за 92,3 млн сумов.

По всем случаям возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса Узбекистана. Ведется следствие.