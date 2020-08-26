Расходы государственного бюджета в первом полугодии 2020 года составили 64 трлн 879 млрд сумов, или 25,4% по отношению к ВВП. Об этом на пленарном заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса заявил министр финансов Тимур Ишметов.

Глава Минфина подчеркнул, что из-за пандемии коронавируса, карантинных мер, а также произошедших весной природных катастроф и техногенных аварий в расходы госбюджета были внесены серьезные изменения.

К примеру, при Минфине был создан Антикризисный фонд на 10 трлн сумов. Соответствующим постановлением правительства расходы госбюджета были оптимизированы на 6,1 трлн сумов.

Кроме того, для поддержки населения и восстановления объектов инфраструктуры, пострадавших от сильного ветра в Бухарской области, было направлено 164 млрд сумов. На устранение последствий чрезвычайной ситуации в Сардобинском водохранилище запланировано выделение 1,5 трлн сумов, из которых на восстановительные нужды в первом полугодии уже направлено 500 млрд сумов.

Отмечается, что за отчетный период из госбюджета было выделено 28,1 трлн сумов на выплаты заработных плат и приравненных к ним других платежей. Кроме того, на расходы социальной сферы из бюджета потрачено 34,6 трлн сумов. Уточняется, что 1,2 трлн сумов из этой суммы приходятся на средства Антикризисного фонда. На развитие сфер образования и просвещения было направлено 16,4 трлн сумов.

В первом полугодии показатели расходов системы здравоохранения составили 8,7 трлн сумов и выросли на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошло года. Часть этих расходов в размере 724 млрд сумов были профинансированы за счет средств Антикризисного фонда, следует из доклада министра.

Тимур Ишметов добавил, что из этой суммы на выплату поощрений более 72 тысячам медицинским сотрудникам и представителям санитарно-эпидемиологических служб было направлено 241,3 млрд сумов. Кроме того, на строительство, оборудование и обеспечение инфраструктурой карантинных зон и других объектов здравоохранения, связанных с лечением COVID-19, из фонда выделено 599 млрд сумов.

За отчетный период на выплату социальных пособий, материальной помощи, компенсаций и повышения уровня занятости населения из госбюджета направлено 3,7 трлн сумов, что на 847,1 млрд, или 29,4%, больше, чем в прошлом году.

Помимо этого, из госбюджета выделено 320 млрд на развитие науки, еще 1 трлн направлен в сферы культуры и спорта, на реставрацию и восстановление объектов культурно-исторического наследия — 18,6 млрд. В настоящее время проводятся реставрационные работы на 32 объектах.

Тимур Ишметов сообщил, что экономические расходы госбюджета в первом полугодии составили 9,2 трлн сумов. В частности, на финансирование инвестиций направлено 5,9 трлн сумов, а на развитие автомобильных дорог общего пользования — 1,8 трлн сумов.

Министр напомнил, что расходы государственного бюджета Узбекистана для 2020 года были установлены в размере 131,1 трлн сумов, из них 95,7 трлн сумов приходились на расходы республиканского бюджета, остальные 35,4 трлн сумов — затраты местных бюджетов.

Ранее «Газета.uz» писала, что по итогам первого полугодия 2020 года доходы госбюджета составили 58,1 трлн сумов, расходы — 64,8 трлн сумов, бюджетный дефицит — 6,7 трлн сумов (2,6% от ВВП). Поступления налогов в целом увеличились на 14,7%, несмотря на их резкое снижение во втором квартале из-за влияния пандемии.

Министр финансов заявил, что дефицит бюджета планируется покрыть за счет выпуска в обращение государственных казначейских облигаций на сумму 3,4 трлн сумов, а также за счет привлечения средств международных финансовых институтов на поддержку бюджета — 3,3 трлн сумов.

Позже стало известно, что Минфин планирует оптимизировать расходы госбюджета для создания резерва на борьбу с COVID-19.