Военнослужащие Узбекистана завоевали первые места в трех конкурсах Армейских международных игр, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Министерства обороны.

На горном полигоне «Фориш» в Джизакской области 31 августа прошел заключительный этап конкурса «Военно-медицинская эстафета». В задании «Командное первенство» борьба за победу в основном развернулась между сборными России и Узбекистана.





По условиям военно-медицинского многоборья, участники конкурса выполнили ряд сложных задач — преодоление препятствий, эвакуация раненых из боевой техники на безопасное место, оказание первой медицинской помощи, перенос раненых через водную преграду и размещение в эвакуирующую технику.





Среди мужских сборных по решению судей с 2572 баллами победу одержала команда Узбекистана. Главные соперники сборной, российские военнослужащие, с 1513 баллами стали вторыми, а сборная Беларуси с 814 баллами замкнула тройку лидеров.

Среди женских сборных не было равных сборной Узбекистана, которая набрала 1642 балла, у сборной Российской Федерации 1452 балла, а представители Беларуси смогли набрать 554 балла.

Как мужская, так и женская сборные Узбекистана обновили собственные рекорды по времени 2019 года, отметили в Минобороны.





По итоговому результату с 12857 баллами сборная Узбекистана стала чемпионом конкурса «Военно-медицинская эстафета». Сборная России набрала 10110 баллов и заняла вторую ступень пьедестала почета. Сборная Беларуси с 6585 баллами заняла призовое третье место. Следом шли сборные Таджикистана, Вьетнама и Палестины.

В конкурсе «Дорожный патруль», проходившем в Коканде, военные автомобильные инспекторы Минобороны соревновались с соперниками из России и Беларуси. Члены сборной — капитан Мансуржон Акобиров, сержанты Сиддик Аъзамов и Фарход Мусаев показали профессиональное мастерство в конкурсах по стрельбе из пистолета Макарова и автомата Калашникова, экстремальному вождению, тушению пожара и оказанию первой медицинской помощи пострадавшему в результате дорожно-транспортного происшествия.





Кроме того, участники соревновались в замене автомобильной шины и — вне конкурса — регулировании дорожного движения. Представители сборной Узбекистана старший лейтенант Жамолиддин Эгамбердиев и младший сержант Музаффар Тулябаев лучше всех справились с заданием по замене шины, потратив на выполнение 1 минуту 14 секунд. Сержанты Журабек Кодиров (Узбекистан), Алексей Серебров (Россия) и Александр Шеглов (Беларусь) стали лучшими инспекторами по регулированию дорожного движения.





По результатам выполненных заданий конкурса победителем конкурса стала сборная Узбекистана, на втором месте — сборная России, третье место заняла сборная Беларуси.

В конкурсе кинологов и служебных собак «Верный друг» Узбекистан разделил первое место со сборной России. Следом — представители Беларуси, а третье место у команды Беларуси. В этом соревновании, прошедшем в подмосковном Дмитрове, также принимали участие команды Алжира, Вьетнама и Израиля.





Конкурс включал в себя первенства по дог-биатлону, преодолению 300-метровой полосы препятствий, обыску и удержанию нарушителя, отражению нападения, конвою и на меткость стрельбы.