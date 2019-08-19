Узбекистан занял первое место конкурса «Военно-медицинская эстафета», впервые приняв у себя соревнование Армейских международных игр, сообщила пресс-служба Министерства обороны Узбекистана.

Международный этап конкурса среди военных медиков прошел на полигоне «Фориш» в Джизакской области, в нем участвовали 200 военно-медицинских специалистов из 11 стран мира.

Участники конкурса преодолевали полосы препятствий, показывали навыки владения огнестрельным оружием, медицинское мастерство, силу и выносливость.

Команда-победительница набрала 5979 баллов и была награждена автомобилем Chevrolet Lacetti, переходящим кубком АрМИ, а участники — золотыми медалями.

Второе место завоевала команда Казахстана, набравшая 5116 баллов. Тройку сильнейших военных медиков замкнула команда России, на ее счету 4992 баллов.

В церемонии закрытия конкурса, которая состоялась 15 августа, приняли участие хоким Джизакской области Эргаш Салиев, заместитель министра обороны Узбекистана генерал-майор Азизбек Икрамов, участники конкурса, военнослужащие, ветераны Вооруженных Сил Узбекистана, а также заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова.

В честь закрытия международного конкурса «Военно-медицинская эстафета» на полигоне «Фориш» прогремел салют.

По итогам Армейских международных игр Узбекистан также занял первое место во II дивизионе конкурса «Танковый биатлон», вторые места в конкурсах «Отличники войсковой разведки», «Рембат», «Эльбрусское кольцо» и «Верный друг», а также третьи места в конкурсах «Мастера артиллерийского огня», «Чистое небо», «Безопасный маршрут», «Полевая кухня» и «Дорожный патруль».