В сентябре в Узбекистане, особенно в его первой половине, обычно преобладает относительно теплая и малооблачная погода, дожди выпадают редко и, как правило, бывают небольшими. В этом году погода в сентябре будет близка к среднемноголетним значениям, сообщила пресс-служба Узгидромета.

Кратковременные дожди возможны лишь в отдельных, преимущественно предгорных и горных районах. Температура воздуха ночью будет в пределах +15…+20 градусов, днем ожидается колебание — от +32…+37 до +25…+30 градусов.

В эти выходные будет наблюдаться погода без осадков, но уже в понедельник, 31 августа, она изменится из-за поступления относительно влажной и прохладной воздушной массы с районов Поволжья.

Облачность уплотнится, по большей части страны осадков не ожидается, лишь по Ташкентской области местами возможен небольшой дождь и гроза. Дневная температура воздуха понизится на 1−2 градуса и будет в пределах +28…+33 градусов, что незначительно ниже нормы.

В первые дни сентября будет преобладать погода без осадков. Температура воздуха в эти дни ожидается ночью в пределах +15…+20 градусов, днем -+30…35 градусов.

По предгорным и горным районам 30−31 августа и 1−2 сентября возможен кратковременный дождь и гроза, 3 сентября — без осадков.