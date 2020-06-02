«Газета.uz» сообщала, что на встрече премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова 1 июня с жителями Сохского района Ферганской области звучала критика в адрес хокима области Шухрата Ганиева.

Чем недовольны жители

На видеозаписи со встречи, опубликованной изданием Human.uz, один из жителей, перечисляя проблемы местного населения, заявил, что «в первую очередь» в них виноват хоким области. Эти слова собравшиеся встречают аплодисментами. Среди проблем называются отсутствие сообщения с остальной частью области, нехватка воды, муки и другие.

Другой житель сообщил (запись в Telegram-канале «Водий бозор эълонлари», доступна только подписчикам): «Народ говорит, что Ганиев не нужен. Знаете почему? Народ уважал Ганиева, но он пришел сюда и сказал, что если надо сотрет Сох с карты… вот народ, правильно или нет?»

Этот же канал опубликовал аудиозапись, на которой мужчина, чей голос похож на голос Шухрата Ганиева, угрожает стереть село Лимбур и другие «конфликтные» поселения с карты Сохского района. «Газета.uz» приводит перевод этой записи.

— (предположительно Шухрат Ганиев) Еще раз спрашиваю, мне забрать этих 74 человек в Фергану?

— Нет (одновременно отвечают несколько человек).

— Вот, договорились. Если еще кто-то что-то скажет, я больше сюда не приеду. Знайте. Уже готова статья для газеты с заголовком «Сохцы — неблагодарные люди». Пусть это уйдет на телевидение Ферганы?

— Нет.

— Пусть не проявляют неблагодарность. Кто из Лимбура? Второй вопрос — если село Лимбур продолжит так поступать, разговор будет другим. Вы очень хорошо знаете. Какое село будет конфликтным, мы что сделаем с картой Сохского района, Фарход-ака? Сотрем с карты Сохского района. Все обеспечение будет прекращено. Понятно или нет?

— Понятно.

— Вы что, сидите здесь для того, чтобы доставлять нам большие проблемы? Кому нужны эти проблемы?

— Не нужны.

— Пусть посадят 74 парней?

— Нет.

— Список готов, начальник органов внутренних дел, прокурор? 74-х? Тогда этих 74 парней отправим. Пусть военные придут, вооруженные парни. Заберете в Фергану и там посадите в тюрьму…

…

— Вы подойдите сюда. Сейчас будет конфликт, пойдет игра на озере Сох, в Ферганский, Риштанский, Алтыарыкский, Багдадский, Ташлакский, Куштепинский, Язъяванский районы Ферганской области вода не поступит. Что будет потом? Туда вода не будет поступать. Потом что будут говорить в других крупных городах и районах Ферганской области про Сохский район? Если Карим-ака отправится в Фергану, Вуадиль, что с ним сделают?

— Забросают камнями.

— Вот так. Правильно?

— Да.

— Это нужно? Что скажут сохцы?

— Нет.

…

— Мне напомнить, что было 6, 7, 8 января 2013 года? Карим-ака? Сохцы опозорили Ферганскую область на весь Узбекистан. Мне напомнить эти отрезвляющие события? Сейчас это нужно? Кому это нужно, первый заместитель хокима? А? Кому это нужно, руководитель народных приемных? Кто этого хочет? Есть желающие?

— Нет.

«У хокимов с высоким рейтингом тоже есть недоброжелатели»

Шухрат Ганиев. Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz».

«Газета.uz» попросила руководителя пресс-службы хокимията Ферганской области Мухаммаджона Обидова прокомментировать проявление недовольства жителей Сохского района Шухратом Ганиевым.

«Вы (журналисты и блогеры — ред.) даете рейтинги хокимов в социальных сетях. Говорите, что опросили 1000 человек, 500 человек. У хокимов с высоким рейтингом тоже есть недоброжелатели, есть те, кто его их любит. Потому что это жизнь», — сказал он.

Глава пресс-службы считает, что неправильно говорить «жители Сохского района» в контексте недовольства в адрес Шухрата Ганиева.

«Я лично против того, чтобы говорить „жители Сохского района“. В Сохском районе проживают 70 тысяч человек. Выкрики одного-двух человек нельзя считать мнением всего народа», — заявил Мухаммаджон Обидов.

Он отметил, что президента тоже могут «не любить все 100% населения». Это нужно считать «частным, личным, индивидуальным мнением», а не мнением всего народа, сказал пресс-секретарь.

Руководитель пресс-службы привел один пример с США, где происходят массовые протесты против расизма и полицейского насилия. В некоторых городах протестующие поджигали машины, громили магазины и вступали в схватку с полицией. «Но это же не означает, что [погромы и поджоги] совершает все 300-миллионное население США».

Руководитель пресс-службы хокимията не смог подтвердить или опровергнуть, что на распространенной аудиозаписи говорит Шухрат Ганиев.

Кого жители Соха хотят видеть своим хокимом

По просьбе «Газеты.uz» Мухаммаджон Обидов рассказал о Хакимджане Сайфутдинове, возглавлявшем Сохский район в начале 2000-х годов. Именно его просили назначить хокимом района жители на встрече с Абдуллой Ариповым.

Предыдущий глава районной администрации Фаррух Усаров был освобожден от должности 10 дней назад, а обязанности хокима временно исполняет его первый заместитель.

«Хакимджан Сайфутдинов раньше занимал высокий пост в Службе национальной безопасности. Он был хокимом Сохского района. После он перешел в систему областного управления экологии, если не ошибаюсь», — отметил пресс-секретарь.

«Соху нужен хоким. Они просят вернуть Сайфутдинова. Поскольку когда он был хокимом, в районе были изменения, открыты дороги, было строительство — много чего сделал этот человек. Кроме того, он по национальности таджик и хорошо говорит на таджикском языке. В Сохском районе большинство жителей являются таджиками», — рассказал он.