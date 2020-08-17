Пресс-служба хокимията Бухарской области опровергла сообщения о смерти исполняющего обязанности хокима области Карима Жамаловича Камалова. Информацию «Газете.uz» также опроверг пресс-секретарь Министерства здравоохранения Фуркат Санаев. Хокимият и Минздрав указали, что и. о. хокима проходит лечение в Ташкенте.

О смерти Карима Камалова сообщило издание Xabar.uz (публикация удалена), а также несколько каналов в Telegram. Пресс-служба хокимията попросила пользователей соцсетей и блогеров не распространять ложную информацию.

В хокимияте «Газете.uz» подтвердили информацию, что премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов прибыл в Бухарскую область, но не сообщили причину визита.

В конце июля стало известно, что Карим Камалов проходит лечение от COVID-19 в Ташкенте. Источник «Газеты.uz» в Минздраве сообщил, что хоким госпитализирован в частную клинику Akfa Medline, где, как сообщалось ранее, также проходит лечение заместитель премьер-министра Уктам Барноев.





Кроме того, источник подтвердил, что Карим Камалов находится в тяжелом состоянии. Telegram-канал Bukhara News (20 тысяч подписчиков) со ссылкой на руководителя областного управления здравоохранения Илхома Нарзиева сообщает, что «Карим Камалов находится в очень тяжелом состоянии». Кроме того, канал пишет, что начато благоустройство территории возле дома и. о. хокима и кладбища Хазрати Имам.

Лечение глав регионов в столице объясняли требованием Главного медицинского управления при Администрации президента, где хокимы состоят на учете.