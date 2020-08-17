Пресс-служба хокимията Бухарской области опровергла сообщения о смерти исполняющего обязанности хокима области Карима Жамаловича Камалова. Информацию «Газете.uz» также опроверг пресс-секретарь Министерства здравоохранения Фуркат Санаев. Хокимият и Минздрав указали, что и. о. хокима проходит лечение в Ташкенте.
О смерти Карима Камалова сообщило издание Xabar.uz (публикация удалена), а также несколько каналов в Telegram. Пресс-служба хокимията попросила пользователей соцсетей и блогеров не распространять ложную информацию.
В хокимияте «Газете.uz» подтвердили информацию, что премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов прибыл в Бухарскую область, но не сообщили причину визита.
В конце июля стало известно, что Карим Камалов проходит лечение от COVID-19 в Ташкенте. Источник «Газеты.uz» в Минздраве сообщил, что хоким госпитализирован в частную клинику Akfa Medline, где, как сообщалось ранее, также проходит лечение заместитель премьер-министра Уктам Барноев.
Кроме того, источник подтвердил, что Карим Камалов находится в тяжелом состоянии. Telegram-канал Bukhara News (20 тысяч подписчиков) со ссылкой на руководителя областного управления здравоохранения Илхома Нарзиева сообщает, что «Карим Камалов находится в очень тяжелом состоянии». Кроме того, канал пишет, что начато благоустройство территории возле дома и. о. хокима и кладбища Хазрати Имам.
Лечение глав регионов в столице объясняли требованием Главного медицинского управления при Администрации президента, где хокимы состоят на учете.
Cash Tayler
Желаю скорейшего выздоровления Кариму Джамаловичу!!!
Дай бог ему здоровья!!!
Да помогут ему высшие силы, наши и иностранные врачи.
Прекрасный человек.