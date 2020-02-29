Карим Жамалович Камалов назначен исполняющим обязанности хокима Бухарской области на собрании актива области 29 февраля, сообщила пресс-служба хокимията.

Абдулла Арипов.

Во встрече приняли участие премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, руководитель Администрации президента Зайнилобиддин Низомиддинов, первый заместитель советника президента по вопросам государственной службы и взаимодействия с представительными органами власти Кахрамон Куранбаев, бывший хоким Бухарской области Уктам Барноев, депутаты парламента и кенгаша, хокимы городов и районов и другие.

Зайнилобиддин Низомиддинов.

На собрании отметили усилия Уктама Барноева по социально-экономическому развитию Бухарской области за последние годы. Глава правительства после зачитал указ президента о назначении его заместителем премьер-министра по вопросам развития аграрной и продовольственных сфер.

Уктам Барноев (справа).

Зайнилобиддин Низомиддинов объявил, что указом президент и. о. хокима назначен Карим Камалов, работавший с августа 2017 года хокимом Бухары.

Карим Камалов (1954 г. р.) окончил Бухарский инженерно-технологический институт. Он занимал должность хокима Бухары в 1997−2011 годы и после шестилетнего перерыва вернулся в городскую администрацию.