В выходные дни на территорию Узбекистана усилится вынос жаркого и сухого воздуха с зарубежного юга. По большей части страны сохранится малооблачная погода, сообщил Узгидромет.

Температура воздуха днем в воскресенье будет расти и достигнет +37…+39 градусов, что выше нормы на 4−6 градусов. По северным районам республики 23 августа погода начнет меняться за счет затока слабовлажного воздуха с районов Кавказа. По Каракалпакстану и Хорезмской области ожидается увеличение облачности без осадков, лишь в районах Приаралья не исключены локальные кратковременные дожди.

В воскресенье по северным областям, в понедельник по всем регионам местами возможно усиление ветра до 15−20 м/с.

В понедельник увеличение облачности произойдет по большей части территории Узбекистана, однако высокий температурный фон сохранится в большинстве областей страны, кроме северных районов, где температура понизится до +28…+33 градусов.