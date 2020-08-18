Водители службы скорой помощи и медсестры, работающие в Кашкадарьинской области, собрались у здания областного хокимията из-за несправедливого распределения поощрительных выплат, утвержденных постановлением Кабинета Министров, сообщило издание Daryo.uz.

Согласно постановлению правительства, принятому в конце июля, для разового вознаграждения работников бригад скорой помощи, участвующих в борьбе с распространением коронавируса, выделено 200 млрд сумов: 100 млрд сумов — из госбюджета и 100 млрд сумов — из средств благотворительной помощи предпринимателя Алишера Усманова. Выплаты предусмотрены в следующих размерах: врачи — 5 млн сумов; средний медицинский персонал (фельдшеры и санитары) — 4 млн сумов; водители — 3 млн сумов.

«Я работаю фельдшером в службе скорой помощи на протяжении 32 лет. Но мне не дали вознаграждение», — сказал Хушвакт Мардонов, пришедший к зданию областной администрации.

Водители из Карши Исраил Темиров, Гайрат Бобоназаров и Абдурахмон Мансуров заявили, что обещанные 3 млн сумов им выплатили в полном объеме. Они получили 1,5 млн, 2,1 млн и 2,7 млн сумов, соответственно.

Сообщается, что работники «скорой» и медсестры в Кашкадарье жалуются на проблемы с выплатами не в первый раз.

На встречу с медработниками вышел заместитель хокима области по вопросам молодежной политики, социального развития и духовно-просветительской работе Рустам Юлдашев. По его словам, многие медработники не ознакомились с постановлением, из-за чего возникает недовольство.

«Большинство заявлений поступает от диспетчеров, которых нет в списке получателей поощрительных выплат. Они не перестают спрашивать, почему им не выдают поощрение, заявляя, что они тоже медработники», — приводит слова замхокима Daryo.uz.

Фото: Daryo.uz.

Рустам Юлдашев сообщил, что для врачей, медсестер и водителей 247 бригад службы скорой помощи в области выделено 20 млрд сумов. Проблема заявителей будет решена совместно с областным управлением здравоохранения в ближайшее время, сказал он.

Дежурные медсестры Навбахорского филиала отдела скорой помощи медицинского объединения Каршинского района сообщили, что в службу набрали больше сотрудников, чем необходимо.

«В нашем Навбахорском филиале работают 37 дежурных медсестер. Из-за превышения количества сотрудников мы получаем зарплату в 220 тысяч сумов. По этой же причине мы не получили поощрительные выплаты в достаточном объеме», — рассказала Дилрабо Джураева Daryo.uz.

Дежурная медсестра Халкабадской службы скорой помощи медобъединения Шахрисабзского района получила только 2 млн сумов из положенных 4 млн сумов.