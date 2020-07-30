Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 30 июля подписал указ «О дополнительных мерах по материальной поддержке слоев населения, нуждающихся в помощи и социальной защите в период коронавирусной пандемии» (УП-6038).

Документом предусмотрена выплата из государственного бюджета единовременного денежного вознаграждения работникам бригад скорой медицинской помощи (врачам, фельдшерам, санитарам и водителям) общей суммой 100 млрд сумов. По данным Министерства финансов, выплаты охватят в целом 26 тысяч семей.

Как сообщило УзА, предприниматель Алишер Усманов на эти цели дополнительно выделил в виде благотворительной помощи около 100 млрд сумов.

Согласно постановлению правительства от этой же даты (№458), сотрудники службы скорой помощи, участвующие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, получат выплаты в следующих размерах (только работники, принятые на работу до 1 июня):

врачи — 5 млн сумов;

средний медицинский персонал (фельдшеры и санитары) — 4 млн сумов;

водители — 3 млн сумов.

Кроме того, из бюджета в благотворительный общественный фонд «Вакф» при Управлении мусульман будет выделено 150 млрд сумов. Эти средства предназначены для материального поощрения представителей сферы религии, «пропагандирующих в обществе светлые идеи мира, дружбы, милосердия и толерантности, поднятия на новый уровень работы проводимой на местах, по пропаганде таких высоких качеств, как щедрость и великодушие, а также осуществляемых широкомасштабных мероприятий в духе просвещения против невежества».

Как сообщалось ранее, по этому же указу президента разовые выплаты также получат свыше 400 тысяч семей, в которых живут более 1,7 миллиона человек. На это выделено 380 млрд сумов (220 тысяч сумов на человека).

Кроме того, распоряжением правительства в связи с праздником Курбан хайит на поддержку 150 тысяч нуждающихся семей будет направлено 150 млрд сумов из фонда «Доброта и поддержка» (1 млн сумов на семью).

С 1 сентября также повышаются пенсии и пособия и увеличивается число получателей пособий для семей с детьми до 14 лет и пособий по уходу за ребенком до 2 лет.