В Ташкенте мужчина выпрыгнул с балкона четвертого этажа гостиницы «Саёхат», где проходил карантин после возвращения из России. От полученных травм он скончался на месте. Об этом «Газете.uz» сообщили в прокуратуре Мирзо-Улугбекского района.

Инцидент произошел утром 10 августа. Погибшим оказался житель Денауского района Сурхандарьинской области О. К. (1989 г. р.). Мужчина уезжал с семьей на заработки в Казань.

В ходе доследственной проверки выяснилось, что О. К. вернулся в Узбекистан чартерным рейсом 4 августа и был помещен на карантин в гостиницу «Саёхат». Он сдал тест на коронавирус 7 августа, а спустя два дня получил отрицательный результат.

Прокуратура связалась с близкими родственниками мужчины, которые проживают в Сурхандарье. Родные сообщили, что в последнее время замечали ухудшение психического состояния погибшего, сам мужчина также говорил им о плохом самочувствии. По их словам, по этой причине он оставил супругу и двух несовершеннолетних детей в России и возвратился на родину.

В настоящее время прокуратура продолжает доследственную проверку и выясняет, имелись ли у О. К. психические заболевания.

Напомним, ранее Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом утвердила временный порядок для пассажиров «красных» рейсов в Узбекистан, которые по собственному желанию и за свой счет могут пройти карантинный период в гостиницах. «Саёхат» была в списке утвержденных гостиниц.

В конце июня Генпрокуратура сообщала о смерти мужчины, которого нашли повешенным в карантинном комплексе «Уртасарой» в Юкоричирчикском районе Ташкентской области.