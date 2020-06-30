Утвержден временный порядок для пассажиров эвакуационных рейсов в Узбекистан, которые по собственному желанию и за свой счет готовы пройти карантинный период в гостиницах. Об этом говорится в решении Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом. Сам порядок не приводится.

«Красные» эвакуационные рейсы совершаются из стран, где не снижается число случаев коронавируса, в том числе ОАЭ, Турция, Иран, Афганистан, Россия, страны СНГ и другие. По прилету пассажиры помещаются на 14-дневный карантин.

Спецкомиссия разрешила пассажирам, прибывающим из стран со сложной санитарно-эпидемиологической ситуацией, проводить карантин в гостинице за свой счет. Список гостиниц определили Государственный комитет по развитию туризма и Агентство санитарно-эпидемиологического благополучия при Минздраве (в сообщении спецкомиссии не приводится).

Согласно временному положению, гостиницы должны заключить соглашения с Национальной гвардией по круглосуточной охране объектов. Кроме того, в таких гостиницах должно быть организовано ежедневное медицинское обслуживание на договорной основе.

Граждане будут перевозиться из международных аэропортов и пограничных контрольно-пропускных пунктов Узбекистана в гостиницы на автомобилях в сопровождении сотрудников дорожно-патрульной службы.

При строгом соблюдении всех вышеперечисленных требований туроператорам и авиаперевозчикам разрешается организовывать полеты граждан Узбекистана и лиц без гражданства, постоянно проживающих в стране, из-за рубежа при условии, что они будут останавливаться в гостиницах на карантинный период.