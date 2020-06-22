Генеральная прокуратура Узбекистана опубликовала дополнительную информацию о смерти мужчины в карантинном комплексе «Уртасарой» в Юкоричирчикском районе Ташкентской области. Он был найден повешенным в субботу утром.

По данным ведомства, уроженец Ферганской области 1978 года рождения С. С. повесился с помощью простыни на наружном крыле кондиционера. Причина не установлена.





Сообщается, что он прилетел в Ташкент чартерным рейсом из Москвы 15 июня и был размещен в карантинном комплексе. По прибытии у него был взят мазок для анализа на COVID-19.

Гражданин А. Э., которого вместе с С. С. и двумя другими прибывшими разместили в одном контейнере, сообщил, что С. С. заявил о нежелании жить с другими из-за того, что он заражен коронавирусом. После беседы с врачами его перевели в отдельное помещение.

Врач многопрофильной поликлиники Алмазарского района Ш. М., который работал на территории карантинного центра, заявил, что С. С. с момента размещения вел себя агрессивно, не хотел принимать пищу, заявлял о наличии у него вируса и о риске заразить других при совместном проживании с ним. 16 июня С. С. проходил осмотр у психиатра, говорится в сообщении.

Результаты анализа С. С. на коронавирус показали отрицательный результат.

Прокуратура Юкоричирчикского района проводит доследственную проверку.