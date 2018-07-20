Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 20 июля посетил Институт ядерной физики Академии наук, сообщила пресс-служба главы государства.

Как сообщалось ранее, в Узбекистане будет открыт филиал Московского инженерно-физического института в Ташкенте. Вуз по подготовке кадров для работы на атомной электростанции, построить которую планируется до 2028 года, расположится на территории Института ядерной физики.

Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектами, отметил необходимость строительства учебных корпусов и лабораторий по международным стандартам, оснащения их новейшими технологиями.

Институт ядерной физики расположен в поселке Улугбек. Глава государства поручил разработать генеральный план поселка.

«Поселок должен стать научным городком. В ближайшем будущем мы перенесем сюда и другие научно-исследовательские институты. Создадим все условия для ученых и развития науки», — сказал президент.

Он отметил необходимость расширения территории поселка, строительства зданий для институтов, нового жилья, школ и мест отдыха, улучшения транспортной связи между поселком и центром столицы, строительству здесь станции надземного метро.

Согласно указу о мерах по развитию атомной энергетики в стране создается Агентство по развитию атомной энергетики при Кабинете Министров «Узатом». До конца года будет разработан проект Концепции развития атомной энергетики в Узбекистане на 2019−2029 годы.