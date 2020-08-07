Сенат Олий Мажлиса Узбекистана в ходе пленарного заседания 7 августа принял постановление о направлении парламентского запроса в Кабинет Министров о мероприятиях по защите прав соотечественников, работающих в России, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

Запрос сформирован на основе анализа многочисленных обращений сограждан, подчеркивается в сообщении.

Сенаторы отметили, что организованный набор граждан Узбекистана для работы в Россию остается на низком уровне, несмотря на наличие двусторонних соглашений в этой сфере.

По данным верхней палаты, в 2019 году Агентство по внешней трудовой миграции и частные агентства занятости Узбекистана за счет организованного набора трудоустроили в России только 1425 граждан страны. Кроме того, 25,4% всех трудовых мигрантов из Узбекистана работают в России без оформления соответствующего патента.

В Сенате считают, что низкая социальная адаптация трудовых мигрантов, слабое знание русского языка, трудового и миграционного законодательства России создают многочисленные проблемы, связанные с обеспечением прав соотечественников.

«Решение актуальных проблем граждан Республики Узбекистан, осуществляющих временную трудовую деятельность в Российской Федерации, находится в центре внимания Сената и является одной из центральных тем деятельности совместной узбекско-российской комиссии по межпарламентскому сотрудничеству», — подчеркнула пресс-служба Сената.

Соглашение об организованном наборе граждан Узбекистана на работу в России было подписано 5 апреля 2017 года в Москве. Документ направлен на обеспечение адресного трудоустройства граждан Узбекистана в России, он предусматривает их доиммиграционную подготовку для последующей работы. Соглашение выступило в силу 21 декабря 2017 года.

По последним данным Минтруда, число узбекистанцев, находящихся в трудовой миграции к концу первого полугодия, составляло около 2 миллионов человек.

Как сообщалось ранее, до конца этого года официальную работу на крупных стройплощадках России получат 4200 специалистов из Узбекистана.