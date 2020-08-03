Уровень безработицы среди экономически активного населения Узбекистана за январь-июнь составил 13,2%, сообщила пресс-служба Министерства занятости и трудовых отношений. В первом полугодии 2019 года этот показатель равнялся 9,1%.

Такие данные опубликовал Республиканский научный центр занятости и защиты труда Минтруда по итогам социологического обследования в 101 городе и районе страны. Оно охватило 490 органов самоуправления граждан, 4900 домохозяйств и 25,9 тысячи граждан.

«Карантинные меры, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции в период COVID-19, оказали ощутимое воздействие на рынок труда», — отмечается в сообщении.

Количество лиц, нуждающихся в трудоустройстве, составило 1,94 миллиона человек. Уровень безработицы среди молодежи в возрасте от 16 до 30 лет достиг 20,1%, среди женщин — 17,4%.

Численность трудовых ресурсов, по предварительным данным, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года выросла на 0,6% и составила 19 миллиона человек. Число занятых из-за отрицательного воздействия COVID-19 на деятельность экономических субъектов снизилось на 5% до 12,7 миллиона человек.

Численность населения, занятого в официальном секторе экономики, составила 5,5 миллиона человек, снизившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,2%, или на 12,4 тысячи человек.

Число лиц, которые занимаются индивидуальным предпринимательством, сократилось на 167,5 тысяч (46,4%) по сравнению с тем периодом прошлого года. Это является следствием ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, отметили в Минтруда. В то же время благодаря привлечению к оплачиваемым общественным работам 131,2 тысячи человек предотвращено резкое сокращение численности занятых в официальном секторе, добавили в министерстве.

Число граждан, выехавших на работу за границу, составило 2 миллиона человек, что ниже показателя за первое полугодие прошлого года на 553,2 тысячи, а по сравнению с первым кварталом 2020 года — на 232 тысячи человек.

Численность занятых в неофициальном секторе экономики (без учета трудовых мигрантов, работающих за рубежом) по сравнению с концом 2019 года сократилась на 2,1%, или на 105,3 тысячи человек, и составила 5,1 миллиона человек. Это произошло за счет сокращения числа временно занятых на разовых и сезонных работах (на 108,4 тысячи), занятых без оформления трудовых отношений на семейных предприятиях и у предпринимателей (на 87,4 тысячи), а также предпринимателей, работающих без регистрации (110,6 тысячи), объяснили в Минтруда.

Количество занятых на дехканских и личных участках возросло на 201,1 тысячи за счет роста в период карантина числа оставшихся дома граждан и значительного увеличения объемов программ выделения субсидий на развитие личных подсобных хозяйств из Фонда содействия занятости.

«Предоставление субъектам предпринимательства и самозанятым права использования поощрительных льгот и учета трудового стажа создает возможность для сокращения доли занятых в неофициальном секторе», — считают в Минтруда.

Численность экономически неактивного населения за первое полугодие возросла на 4,5%. Этот показатель увеличился вследствие того, что представители сферы предпринимательства и услуг, которые приостановили работы на время карантина, в ходе опроса высказались за ее возобновление после отмены ограничений, в последующем предпочитая не заниматься другими видами деятельности, отметили в министерстве.

С января по июнь, особенно для смягчения отрицательного воздействия пандемии COVID-19 на рынок труда, органы труда оказали услуги по содействию занятости 588,2 тысячи безработным и незанятым гражданам (из них 159,9 тысячи — лица, не достигшие 30 лет, 229,4 тысячи — женщины).

В частности, за счет трудоустройства на постоянные рабочие места и привлечения к оплачиваемым общественным работам обеспечена занятость 501,1 тысячи человек, на профессиональную подготовку направлены 15 тысяч безработных, выплачено пособий по безработице 27 тысячам безработных на сумму 10,1 млрд сумов.