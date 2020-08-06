В Узбекистан прибыла делегация из представителей компаний Renaissance Heavy Industries и Yamata Yatirim İnşaat Turizm ve Ticaret, которую возглавил зампредседателя научно-исследовательского и проектного института нефти и газа России Денис Мищенко, сообщила пресс-служба Министерства занятости и трудовых отношений

Специалисты провели встречи в Департаменте по вопросам защиты прав граждан и международного экономического сотрудничества Кабинета Министров Узбекистана и в Минтруда.

Стороны обсудили вопросы трудоустройства граждан Узбекистана, которые из-за карантинных ограничений не смогли уехать на заработки в России, обеспечения их прав, обучения их профессии и языку.

По итогам встречи достигнута договоренность о трудоустройстве до конца года 4200 граждан Узбекистана на крупных строительных площадках в России, создании для них необходимых условий, регистрации всех трудовых документов и выполнении обязательств работодателей по своевременной выплате заработных плат.

В министерстве сообщили, что усилиями уполномоченных органов 31 июля 144 гражданина Узбекистана чартерным рейсом были доставлены в Россию для работы на строительстве газоперерабатываещего завода (ГПЗ) в Амурской области.

Напомним, в середине июля вахтовики из Узбекистана, нанятые компанией Renaissance Heavy Industries для работы на Амурском ГПЗ, лишились части своих зарплат, удержанной на патенты, и выразили недовольство погромом в офисе предприятия. Тогда прокуратура Амурской области установила, что Renaissance Heavy Industries в одностороннем порядке произвела удержание из заработной платы более 1000 работников в целях оплаты налога на доходы физических лиц за два месяца действующего патента. Всего было удержано более 14,4 млн рублей.