Депутат Расул Кушербаев сообщил детали обсуждения дела, заведенного Антимонопольным комитетом (АМК), по вопросам соблюдения компанией UzAuto Motors требований закона «О конкуренции», в частности, обоснованности формирования цен на производимые автомобили. Обсуждение прошло в режиме видеоконференции. Ранее мы писали о том, что группа депутатов Либерально-демократической партии Узбекистана отправляла.в АМК запрос с требованием предоставить информацию о результатах проверки.

Расул Кушербаев отмечает, что проверка подтвердила наличие нарушений законодательства, а именно — признаки применения монопольно высокой цены по причине завышения отдельных расходов при формировании действующих цен на автомобили.

Во-первых, уточняет депутат, при формировании базовой стоимости автомобилей были завышены нормируемые расходы, то есть стоимость комплектующих частей и материалов. Во-вторых, учитывались показатели отчета за девять месяцев прошлого года, что привело к повышению ненормируемых расходов. В-третьих, необоснованно включены рекламные и другие расходы. Кроме того, неправильно включены расходы, связанные с кредитами.

Дополнительно установлено, что при реализации автомобилей потребителям некоторые дилеры получали льготы и преференции, что ставило их в выгодное положение по сравнению с другими дилерами, а при подписании контрактов с новыми дилерами устанавливались не относящиеся к предмету договора условия, пишет депутат. По этой причине большая часть проданных за короткий период автомобилей пришлась на долю небольшого количества дилеров.

В качестве примера искусственного барьера для входа новых дилеров на рынок Расул Кушербаев указывает требование по внесению предоплаты в размере 10 млрд сумов для новых дилеров, в то время как для действующих дилеров такого требования нет.

Проверка также показала, что продажу автомобилей в рассрочку через специальные акции компания UzAuto Motors осуществляла только через ООО Autosanoat Invest, где она является учредителем. Другие дилеры не имели права проводить такие акции напрямую.

Депутат сообщает, что, «как ожидалось», автопроизводитель не признал перечисленные нарушения, и заявил, что после изучения материалов предоставит дополнительные документы касательно дела. По этой причине рассмотрение дела продолжится в ближайшие дни.

Расул Кушербаев также сообщил о направлении депутатского запроса в форме парламентского контроля первому заместителю министра инвестиций и внешней торговли Лазизу Кудратову по вопросу снижения ставок импортных пошлин и акцизного налога на легковые автомобили и упрощения порядка сертификации и проведения климатических испытаний импортируемых автомобилей.

В начале марта UzAuto Motors объявила новые цены на некоторые модели Chevrolet. Тогда подорожали автомобили Damas, Spark, Nexia, Cobalt и Lacetti.

Ранее Расул Кушербаев подверг критике автопроизводителя за продажу машин Damas для скорой помощи по высокой цене. В ответ компания заявила, что направила на благотворительность более 37 млрд сумов и не может выделить больше из-за ограничений в законе «О благотворительности», разработанном депутатами.