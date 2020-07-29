Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса Расул Кушербаев, Дониёр Ганиев и Нодир Жумаев, являющиеся членами фракции УзЛиДеП, направили запрос в рамках парламентского контроля председателю Антимонопольного комитета Узбекистана Нажмиддинходже Шарипову с требованием предоставить информацию о законности действий компании UzAuto Motors. Об этом 29 июля сообщил Расул Кушербаев.

Запрос был подготовлен в результате изучения мартовского повышения цен на некоторые модели легковых автомобилей. В нем депутаты требуют от комитета предоставить информацию о соблюдении UzAuto Motors закона «О конкуренции» и других требований законодательства, регулирующего данную сферу.

От АМК также требуется отчитаться о проведенном изучении и принятых в результате этого мерах по поводу формирования себестоимости автомобилей и обоснованности политики применения цен. Комитет должен изложить свою позицию касательно приведения в соответствие цен на автомобилеи покупательской способности населения.

В этот же день пресс-служба Антимонопольного комитета сообщила, что комитет во исполнение поручений правительства и на основе обращений граждан, полученных напрямую и через СМИ, провел проверку по вопросу соблюдения UzAuto Motors требований законодательства о конкуренции, а также формирования себестоимости производимых автомобилей и обоснованности применения цен.

По результатам проверки АМК выявил признаки нарушения требований «соответствующей статьи» закона «О конкуренции» и возбудил дело в отношении UzAuto Motors. Дополнительная информация о результатах рассмотрения дела будет предоставлена после принятия решения специальной комиссией АМК, говорится в сообщении.

В начале марта UzAuto Motors объявила новые цены на некоторые модели Chevrolet. Тогда подорожали автомобили Damas, Spark, Nexia, Cobalt и Lacetti. Стоимость премиальных моделей осталась без изменений.

Ранее, как писала «Газета.uz», Расул Кушербаев подверг критике автопроизводителя за продажу машин Damas для скорой помощи по высокой цене. В ответ компания заявила, что направила на благотворительность более 37 млрд сумов и не может выделить больше из-за ограничений в законе «О благотворительности», разработанном депутатами.