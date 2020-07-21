Депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса, член фракции Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) Расул Кушербаев подверг критике компанию UzAuto Motors за продажу автомобилей Damas для скорой помощи по высоким ценам.

Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz».

«В такое сложное время, когда наши соотечественники изо всех сил пытаются помочь, дарят лекарства, медицинские принадлежности, наш любимец-монополист UzAuto Motors без стеснения продолжает продавать машины скорой помощи по „конским“ ценам, по завешенной цене», — написал депутат в своем Telegram-канале.

Парламентарий указал в качестве примера приобретение хокимиятом Ферганской области 20 автомобилей Damas для службы скорой помощи примерно по 75 млн сумов.

«Удивляешься UzAuto Motors: их автомобили могут гнить под открытым небом в российской Уфе, неужели сложно хотя бы для своего народа предоставить автомобили Damas бесплатно или по льготной цене?» — сказал Расул Кушербаев.

«Эта монополия, бьющая себя в грудь со словами: „Мы вместе с народом на протяжении 24 лет“, могла бы, по крайней мере, в эти трудные дни доказать, что она действительно со своим нардом. Ведь компания столько лет жила за счет народа. Если завтра не будет этого народа, кто будет терпеть ее капризы, кто будет покупать дорогие автомобили, выходящие с дефектами, по „конским“ ценам? Конечно же, этот народ. Не люди России, Казахстана, Украины ждут машину месяцами, заплатив деньги, а этот народ… Без этих людей, которые сейчас болеют, ты никто, „друг-монополист“!» — написал депутат.

Комментарий «Узавтосаноат»

Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz».

На запрос «Газеты.uz» в пресс-службе «Узавтосаноат» ответили, что депутат Расул Кушербаев, выступив с «громким заявлением» о том, что UzAuto Motors продает автомобили для скорой помощи по высоким ценам, вышел за рамки цивилизованного диалога, поскольку для неподготовленного читателя это означает, что компания специально завышает цены в нынешнем случае.

В «Узавтосаноат» намекнули на популизм в словах Расула Кушербаева и решили по пунктам разобрать обвинение.

«Г-н Кушербаев заявляет, что UzAuto Motors игнорирует тяжелую ситуацию, сложившуюся в Узбекистане в связи с пандемией COVID-19. Однако мы уверены, что профессиональному журналисту необходимо лучше вникать в смысл произносимых им слов, а опытному парламентарию следовало бы нести большую ответственность за свои слова. Очевидно, что для депутата это просто пост, призванный собрать легкие охваты за счет противопоставления своей персоны целой отрасли. Тем не менее, элементарное уважение к своим избирателям подразумевает предоставление им проверенной информации. Увы, в заявлении достоверность в словах депутата отсутствует», — отметили в «Узавтосаноат».

В компании подчеркнули, что не только UzAuto Motors, но и персонал и партнеры компании с первых дней пандемии активно участвуют в борьбе с коронавирусом.

«Возможно, компания не рекламирует все свои благотворительные акции, однако это не дает права ни одному политику принижать вклад отраслевых предприятий и десятков тысяч их сотрудников в общее дело. Не в правилах компании говорить о своем вкладе в благотворительность, однако Расул Кушербаев своим оскорбительным постом вынуждает вспомнить о том, что АО „Узавтосаноат“ и его структурные подразделения одними из первых перечислили свыше 1 млрд сумов в Общественный фонд „Ўзбекистон меҳр-шафқат ва саломатлик“», — сообщили в компании.

В апреле компания выступила инициатором поставки в страну медицинского оборудования на 2 млрд сумов зарубежными партнерами. Еще более 2 млрд сумов было переведено отраслевыми предприятиями в пользу пострадавших от прорыва дамбы Сардобинского водохранилища и ураганного ветра в Бухарской области. Помимо этого, отраслью были безвозмездно переданы властям аппараты ИВЛ и 2500 контейнеров для строительства карантинных учреждений, следует из заявления.

В самые первые дни эпидемии, когда еще не были созданы специальные карантинные центры, «Узавтосаноат» предоставил ведомственный оздоровительный лагерь «Сокол» в Ходжикенте для размещения сотен людей в карантине с полным их содержанием.

«Так насколько правильно после всего этого и многого другого утверждать, что компанию не трогают страдания соотечественников?» — задались вопросом в «Узавтосаноат».

В компании также прокомментировали приобретение хокимиятом Ферганской области 20 автомобилей Damas.

«Если это намек на то, что для нужд скорой помощи автомобили должны поставляться бесплатно, то ему, наверное, не составило бы труда выяснить, что как раз на прошлой неделе UzAuto Motors передала хокимияту Андижанской области 6 автомобилей скорой помощи Damas совершенно бесплатно. Видимо, было ошибкой не объявить об этом во всех СМИ, но компания не считает правильным на фоне всеобщего бедствия выставлять данные факты напоказ», — говорится в сообщении.

В «Узавтосаноат» напомнили, что согласно статье 5 закона «О благотворительности», ежегодные расходы на благотворительность хозяйственных обществ с государственной долей в уставном фонде свыше 50% не должны превышать 10% чистой прибыли, полученной за предыдущий год. В связи с этим UzAuto Motors, за первое полугодие направившая на благотворительные цели более 37 млрд сумов, не может перейти данный порог.

«Вероятно, Расул Хидралиевич хотел бы, чтобы все автомобили для нужд скорой помощи предоставлялись безвозмездно? Но в связи с данной идеей многоуважаемого депутата Законодательной палаты хотелось бы напомнить о некоторых нормах закона Республики Узбекистан „О благотворительности“… А теперь вопрос: кто в нашей стране пишет законы? Руководители UzAuto Motors или все же депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса? Все в ваших руках и в руках ваших коллег, уважаемый г-н Кушербаев», — говорится в сообщении.

«Возражает ли компания против закона о том, чтобы предприятия UzAuto Motors предоставляли свою продукцию для нужд скорой помощи бесплатно? Нет, не возражает. Готова ли компания исполнять такой закон, если он будет принят? С радостью! Внесен ли такой законопроект в парламент? Во всяком случае, компания об этом пока не слышала. Выступал ли публично Расул Хидралиевич Кушербаев с такой идеей или любой другой инициативой по преодолению эпидемиологического кризиса? Однозначно нет», — подчеркивается в заявлении.

Ранее сообщалось, что хокимият Ташкента приобрел 27 автомобилей скорой помощи на базе пикапа Isuzu D-Max. В ближайшее время начнутся поставки «скорых» машин на базе Volkswagen Caddy. Кроме того, закуплено 50 машин Damas, 25 из которых будут использоваться в службе скорой помощи.