В Узбекистане с 1 сентября планируется повысить размер пенсий и пособий на 10%. Соответствующий указ президента должен быть подписан в четверг, сообщили «Газете.uz» источники в правительстве.

Согласно документу, с этой даты повысятся:

базовая величина исчисления пенсии — 262470 сумов в месяц (сейчас — 238610 сумов);

минимальная пенсия по возрасту — 513350 сумов в месяц (466680 сумов);

пособие инвалидам с детства — 513350 в месяц (466680 сумов);

минимальный размер пособия престарелым и нетрудоспособным гражданам, не имеющим необходимого стажа работы, — 315030 сумов в месяц (286390 сумов);

Кроме того, указом предусмотрено увеличение в 2 раза числа получателей пособий для семей с детьми до 14 лет (с 345 тысяч до 700 тысяч), на 20% — получателей пособий по уходу за ребенком до 2 лет (с 333 тысяч до 400 тысяч) и получателей материальной помощи — на 13% (с 89 тысяч до 100 тысяч).

Автоматически на шесть месяцев продлеваются сроки выплат, которые кончаются в июле-сентябре. От адресатов не требуется вновь подавать заявления на получение пособий по уходу за ребенком и других документов.

Ожидается, что в рамках реализации указа ежемесячный доход 3,7 миллиона представителей социально уязвимых слоев населения повысится на 10%. При этом расходы внебюджетного Пенсионного фонда при Минфине вырастут на 1 трлн сумов. Они будут финансироваться за счет самого фонда, а также за счет возвращения беспроцентной ссуды, выделенной Фонду государственной поддержки сельского хозяйства при Минфине в 2018—2019 годах (2 трлн сумов).

Согласно данным Пенсионного фонда, по состоянию на 1 июля число получателей пособий и пенсий составляло 3 миллиона 758 тысяч человек, или 11% населения. С 1 января этот показатель вырос на 80,7 тысяч человек, или на 2,2%.

Из них 2,82 миллиона человек (75,1%) получают пенсии по возрасту, 380,9 тысячи (10,1%) — пенсии по инвалидности, 181,1 тысячи (4,8%) — пенсии по потере кормильца, 375,6 тысячи (10%) — пособия.

В предыдущий раз пенсии и пособия, а также зарплаты повышались 1 февраля, тогда повышение составило 7%.

Ранее распоряжением правительства от 29 июля в течение двух дней было поручено выдать нуждающимся семьям материальную помощь. На это из Антикризисного фонда выделено 150 млрд сумов.