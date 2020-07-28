Как должен проходить процесс задержания? Какие права есть у задержанного лица? Может ли быть применена физическая сила по отношению к нему? На какое время человек может быть задержан? Знание своих прав может помочь избежать их нарушения.

Для начала определим, что такое задержание. Задержание применяется с целью пресечения административного правонарушения либо преступной деятельности. Исходя из этого есть два вида задержания: административное задержание и задержание по подозрению в совершении преступления.

Кроме того, сотрудники ОВД могут попросить последовать с ними в орган внутренних дел для установления личности, если нет документов, удостоверяющих личность.

Так как юридическая терминология может оказаться сложной для понимания, мы попросили профессионального юриста, партнера юридической фирмы Xushnudbek & Partners Диёрбека Кимсанова рассказать, как не допустить нарушения своих прав при задержании.

Подробнее о законных основаниях и юридических нормах процесса задержания изложено ниже в разделах «Административное задержание» и «Задержание по подозрению в совершении преступления».

Что нужно знать о процессе задержания?

Диёрбек Кимсанов признает, что простому обывателю действительно нелегко сориентироваться в процессуальном законодательстве.

Первое правило во всех без исключения случаях — следовать требованиям закона. Не следует оказывать сопротивление, но в то же время нельзя поддаваться возможным провокациям, таким как предложениям о неофициальном разрешении проблемы.

Попросите должностное лицо предъявить документы, запишите или постарайтесь запомнить ( не снимайте на камеру ) имя, фамилию и должность (номера документа, значка). Уточните прямым вопросом: задержаны ли вы и каковы основания задержания (остановки, обращения, досмотра и т. д. ). Если задержание подтверждено, нужно потребовать присутствия адвоката в ходе составления соответствующих протоколов о правонарушении, задержании, досмотра и др.

Если задержание производится для составления протокола об административном правонарушении, следует уточнить причину, по которой нельзя составить протокол на месте.

Практика показывает, что обсуждение обоснованности задержания и/или доставления в некоторых случаях может быть бесполезным. С учетом того, что отведенный законом срок задержания будет исчисляться с момента доставления в соответствующий правоохранительный орган, подобная полемика приведет к необоснованному затягиванию времени. Лучше попросите сообщить родственникам или позвоните сами, сообщите куда вас везут и попросите нанять адвоката.

Если вас подозревают в совершении конкретного проступка, запаситесь терпением и храните молчание, не давайте должностным лицам объяснения и не подписывайте документы до приезда своего адвоката. Вы не обязаны давать показания против себя.

Ввиду отсутствия в законе ограничений по времени или объему предоставляемых показаний, вы можете описать ситуацию в подробностях, приложив все имеющиеся подтверждения. Более того, закон не ограничивает ваших близких или других сопровождающих вас лиц давать показания в вашу пользу. Таким образом, у вас есть возможность привлечь их для заполнения протокола со свидетельскими показаниями.

Вы имеете право давать показания и объясняться на родном языке, а также бесплатно пользоваться помощью переводчика (и даже дать ему отвод при необходимости). Все устные и письменные показания должны даваться, а документы — составляться на языке, которым вы владеете, либо переведены привлеченным переводчиком. Вы также можете указать, что не можете читать текст на латинице (или кириллице).

Давать объяснения и заполнять протокол — это ваше право. Вы вправе отказаться от дачи любых объяснений. Тем не менее, целесообразно подписать протокол, так как должностное лицо может оформить протокол с понятыми, упомянув ваш отказ. Если вы все же не стали заполнять протокол или оставили пустое пространство, заполните пустоту прочерком (Z).

Обязательно укажите в протоколе время задержания и заявите ходатайство о рассмотрении дела с участием адвоката. Прежде чем подписывать что-то, обязательно ознакомьтесь с содержанием документа и укажите, если вам не разъяснены права и обязанности, а также доводы о несогласии. Таким образом вы обяжете должностное лицо передать все документы на рассмотрение суда, воспрепятствовав принятию решения по административному делу им самим, поскольку в соответствии со статьей 245 Кодекса об административной ответственности дела, по которым правонарушитель оспаривает факт нарушения, рассматриваются непосредственно судом.

Законом (пока) не предусмотрено право на получение копии протокола, но это не препятствует вам снять документ на камеру.

По возможности ведите запись процесса на диктофон или камеру своего мобильного телефона до тех пор, пока это прямо не запрещено законом или локальными актами органа, осуществляющего задержание или иные процессуальные действия. В случае воспрепятствования опишите это в протоколе.

Всегда привлекайте своего адвоката. Вы имеете право отказаться от услуг предоставленного адвоката (законом предусмотрены случаи, когда должностное лицо обязано представить защитника) или поручите ему передать свою просьбу родственникам о найме другого адвоката. Он вам не откажет.

Также возможно ходатайствовать о рассмотрении дела по месту своего нахождения. Некоторые виды правонарушения, к примеру, большинство правонарушений в сфере транспорта и дорожного хозяйства, могут рассматриваться также по месту учета транспортных средств.

Если вы не согласны с действиями должностного лица, либо имеются основания полагать, что оно злоупотребляет своими полномочиями, можно обжаловать его действия на месте, позвонив по известным номерам горячих линий (102, 1007, 1000 и др.). Также можете позвонить и проконсультироваться со знакомым юристом, так как вы пока не задержаны и не ограничены в правах.

Административное задержание

Согласно статье 285 КоАО, административное задержание применяется в следующих случаях:

в целях пресечения административных правонарушений, когда исчерпаны другие меры воздействия;

для установления личности;

для составления протокола об административном правонарушении при невозможности составления его на месте, если составление протокола является обязательным;

для обеспечения своевременного и правильного рассмотрения дела и исполнения постановлений по делам об административных правонарушениях.

На сколько времени может быт задержан человек?

По статье 288 КоАО административное задержание может длиться не более 3 часов, кроме исключительных случаев с особой необходимостью, определенных законодательными актами. Если человек скрывает данные о своей личности или же совершил одно из административных правонарушений, упомянутых в статье 288 КоАО, то он может быть задержан на срок не более 24 часов.

Срок административного задержания исчисляется с момента доставления задержанного в соответствующий орган для составления протокола. Если человек находится в состоянии опьянения — то со времени его вытрезвления.

Кем может быть произведено административное задержание?

Согласно статье 287 КоАО, при наличии хотя бы одного из оснований административное задержание может быть произведено:

сотрудниками органов внутренних дел;

пограничными войсками;

старшим в месте расположения охраняемого объекта должностным лицом военизированной охраны;

должностными лицами Военной автомобильной инспекции;

должностными лицами органов Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды;

работниками таможенных органов;

военными патрулями;

должностными лицами государственных налоговых органов, Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре и его подразделений на местах;

должностными лицами органов Национальной гвардии.

При каких административных правонарушениях лицо может быть задержано соответствующим органом, можно посмотреть в статье 287 КоАО.

Порядок задержания и проведение досмотра

При административном задержании может быть произведен личный досмотр и досмотр вещей, согласно статье 289 КоАО.

Личный досмотр может производиться уполномоченными лицами ОВД, военизированной охраны, воздушного транспорта, таможенных органов, органов Нацгвардии и пограничных войск, а также другими уполномоченными органами, предусмотренные законодательными актами Узбекистана.

Личный досмотр может производиться лицами одного пола с досматриваемым и в присутствии двух понятых того же пола.

Досмотр вещей может производиться уполномоченными на то должностными лицами:

органов внутренних дел;

военизированной охраны;

воздушного транспорта;

таможенных органов;

органов Нацгвардии;

пограничных войск;

налоговых органов;

Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре и его подразделений на местах;

органов Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды;

а также другими уполномоченными органами, предусмотренные законодательными актами.

Досмотр вещей, орудий охоты и рыбной ловли, добытой продукции и других предметов осуществляется, как правило, в присутствии лица, в собственности или владении которого они находятся. В случаях, не терпящих отлагательства, указанные вещи и предметы могут быть подвергнуты досмотру с участием двух понятых в отсутствии собственника (владельца).

Порядок изъятия вещей и документов во время задержания

Вещи и документы, являющиеся орудием или непосредственным предметом правонарушения, обнаруженные при задержании, личном досмотре или досмотре вещей, изымаются должностными лицами органов, предусмотренных в статьях 287 и 289 КоАО.

Изъятые вещи и документы хранятся до рассмотрения дела об административном правонарушении в местах, определяемых органами (должностными лицами), которым предоставлено право производить изъятие вещей и документов, а после рассмотрения дела они в установленном порядке конфискуются или возвращаются владельцу либо уничтожаются, а при возмездном изъятии вещей — реализуются.

Изъятые ордена, медали, нагрудные знаки к почетному званию подлежат возврату их законному владельцу, а если он не известен, они направляются в соответствующий орган.

В случае изъятия вещей и документов об этом составляется протокол или делается соответствующая запись в протоколе об административном правонарушении либо протоколах о досмотре предметов или административном задержании.

Какие права есть у задержанного?

Согласно статье 286 КоАО, при административном задержании человек может попросить уведомить родственников, адвоката, администрацию по месту работы или учебы о месте своего нахождения.

О задержании несовершеннолетнего обязательно уведомляются его родители или лица, их заменяющие.

Задержанный может отказаться подписать протокол о задержании.

Согласно статье 273 КоАО, если задержанный не знает языка, на котором ведётся производство по делу, то он имеет право полного ознакомления с материалами дела и участия при его рассмотрении по существу через переводчика, а также право выступать на родном языке.

Составление протокола задержания

Статья 286 КоАО гласит: «Об административном задержании составляется протокол, в котором указываются: дата и место его составления; должность, фамилия, имя, отчество лица, составившего протокол; сведения о личности задержанного; время, место и основания задержания».

Протокол подписывается должностным лицом, его составившим, и задержанным. В случае отказа задержанного от подписания протокола в нем делается запись об этом.

Что будет, если задержанный не выполняет требования по задержанию?

Как гласит статья 194 Кодекса об административной ответственности, если человек не выполняет законные требования сотрудника ОВД о прекращении правонарушений, предъявлении документов для проверки, о следовании или явке в ОВД в указанный срок без уважительных причин, то на него может быть наложен штраф от одной второй до двух базовых расчетных величин.

Если данное правонарушение совершено повторно одним и тем же лицом в течение года после применения административного взыскания, то это влечет наложение штрафа от двух до трех базовых расчетных величин или административный арест до 15 суток.

Задержание по подозрению в совершении преступления

Согласно статье 220 Уголовно-процессуального кодекса (УПК), кратковременное лишение свободы применяется по отношению к лицу, которое подозревается в совершении преступления. Подозреваемый задерживается с целью пресечения его преступной деятельности, предотвращения возможного побега, скрытия или уничтожения им доказательств.

Человек может быть задержан в качестве подозреваемого в преступлении при наличии хотя бы одного из оснований, которые прописаны в статье 221 УПК:

если его застали во время совершения преступления или же сразу после его совершения;

если свидетели или потерпевшие прямо указали на него как на лицо, совершившее преступление;

если на нём, его одежде, при нём или же в месте его проживания обнаружены очевидные следы совершенного преступления;

если имеются данные, дающие основания подозревать лицо в совершении преступления, и если он покушался на побег или не имеет постоянного места жительства либо не установлена его личность.

Согласно статье 18 закона «Об органах внутренних дел», сотрудниками ОВД могут быть задержаны лица:

подозреваемые в совершении преступлений в порядке, предусмотренном УПК

без определенного места жительства, с последующим помещением в центры реабилитации лиц без определенного места жительства на основании определения суда;

нарушившие режим чрезвычайного положения или чрезвычайной ситуации;

уклоняющиеся от выполнения всеобщей воинской обязанности;

незаконно проникшие либо пытавшиеся проникнуть на охраняемые объекты;

в отношении которых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу;

находящиеся в розыске;

в отношении которых поступил запрос о выдаче;

уклоняющиеся от отбывания административного ареста, административного выдворения, а также в отношении которых ведется производство по делам об административных правонарушениях, в порядке, предусмотренном КоАО;

уклоняющиеся от отбывания уголовного наказания, а также от исполнения назначенных им судом принудительных мер медицинского и иного характера;

предпринявшие попытку самоубийства либо имеющих признаки выраженного психического расстройства и создающих своими действиями опасность для себя и окружающих.

При этом, не могут быть задержаны депутаты, члены Сената Олий Мажлиса, омбудсман, Уполномоченный при президенте по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства, судьи и прокуроры, так как у них есть иммунитет при задержании, согласно статье 223 УПК. Исключения могут составить случаи, если этих лиц застали во время совершения преступления или сразу после его совершения.

Если сотрудниками ОВД был задержан несовершеннолетний, то его близкие родственники или другие законные представители должны быть уведомлены незамедлительно, гласит статья 18 закона «Об органах внутренних дел».

На сколько времени человек может быть задержан?

При задержании по подозрению в совершении преступления срок задержания составляет не более 48 часов с того момента, как подозреваемый был доставлен в ОВД или иной правоохранительный орган, как указано в статье 226 УПК.

Если дознаватель, следователь или прокурор представят необходимые и достаточные обоснования, то суд может принять решение продлить задержание на дополнительные 48 часов.

До истечения срока задержания при наличии оснований задержанный должен быть привлечен к участию в деле в качестве обвиняемого, ему должно быть предъявлено обвинение, он должен быть допрошен (статья 109−112 УПК) и должно быть принято решение касательно меры пресечения (статьи 236−240 УПК).

В исключительных случаях судом в отношении задержанного подозреваемого могут быть применены меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста или залога. При этом подозреваемому должно быть предъявлено обвинение в течение 10 дней со дня его задержания.

В противном случае мера пресечения отменяется и лицо освобождается из-под стражи или домашнего ареста, а залог возвращается залогодателю. После возбуждения уголовного дела и в течение всего срока задержания дознаватель и следователь, которым подследственно дело, могут производить в пределах своей компетенции следственные действия для установления обстоятельств совершения преступления, проверки обоснованности задержания.

Кто имеет право производить задержание?

Согласно статье 222 УПК задержание подозреваемых в преступлении может быть произведено сотрудниками органов внутренних дел и сотрудниками другого органа, которые осуществляют доследственную проверку, дознание или предварительное следствие. Согласно статьям 38 и 39−1 УПК к ним относятся сотрудники:

Кроме того, согласно положениям статьи 222 УПК, подозреваемый может быть задержан любым дееспособным лицом и доставлен в ближайший орган внутренних дел либо иной правоохранительный орган при наличии оснований в подозрении в совершении преступления.

Согласно статье 22 Гражданского кодекса, дееспособным лицо считается по достижении 18 лет, когда оно может своими действиями приобретать и осуществлять свои гражданские права, создавать и исполнять гражданские обязанности. Если лицо вступает в брак до совершеннолетия, то оно также приобретает дееспособность с момента вступления в брак.

Порядок задержания и обыск

Задерживающий компетентный сотрудник обязан назвать себя (должность, звание и ФИО) и по требованию задерживаемого предъявить документ, удостоверяющий его личность, как указано в статье 224 УПК.

Затем сотрудник должен сообщить подозреваемому причину задержания. Дальше идёт разъяснение его прав (какие права есть у задержанного, смотрите ниже).

Задерживающий должен потребовать от задержанного проследовать в ближайший орган внутренних дел или иной правоохранительный орган.

Задерживающее компетентное лицо имеет право провести личный обыск или выемку, согласно статье 224 УПК. Для этого у него должно быть достаточно оснований, что подозреваемый может иметь при себе оружие либо планирует избавиться от доказательств, изобличающих его в совершении преступления. Протокол личного обыска и выемки может быть составлен после прихода в орган, где собираются держать подозреваемого, и в присутствии понятых.

Для сведения, выемка — это изъятие предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела.

Согласно статье 162 УПК, когда проходит личный обыск, обязательно присутствие понятых и специалиста, которые должны быть одного пола с обыскиваемым.

Дознаватель, следователь или прокурор при задержании подозреваемого обязаны незамедлительно уведомить об этом кого-либо из членов его семьи, а при их отсутствии — других родственников или близких лиц, а также сообщить об этом по месту работы либо учебы.

Какие права есть у задержанного?

Согласно статье 224 УПК, у задержанного есть право на телефонный звонок или сообщение адвокату либо близкому родственнику, чтобы сообщить о задержании и своем местонахождении.

Задержанное лицо имеет право знать, в чем его подозревают. Его должны уведомить, что любые показания, которые оно даст, могут быть использованы против него в качестве доказательств.

Задержанному гарантировано право на защитника и встречаться с ним наедине без ограничения числа и продолжительности свиданий, кроме этого, он также может осуществить своё право на личную защиту. Можно также отказаться от дачи показаний.

Согласно статье 49 УПК, защитник допускается к участию в деле на любой стадии уголовного процесса, а при задержании лица — с момента фактического ограничения его права на свободу передвижения.

Если задержанный не владеет или недостаточно владеет языком, на котором ведётся производство по делу, то его права должны быть разъяснены с участием переводчика до первого допроса.

Согласно статье 48 УПК, у подозреваемого в преступлении лица есть право требовать допроса не позднее 24 часов с момента задержания.

Могут ли сотрудники ОВД применять физическую силу при задержании?

Согласно статьям 21 и 22 закона об органах внутренних дел, сотрудник ОВД имеет право лично или в составе подразделения (группы) применять физическую силу, в том числе боевые приемы борьбы, если несиловые способы не обеспечивают выполнение возложенных на него обязанностей.

Физическая сила применима в следующих случаях:

для пресечения преступлений и административных правонарушений;

для доставления в ближайший орган внутренних дел или иной правоохранительный орган лиц, совершивших преступления или административные правонарушения, и задержания этих лиц;

для преодоления противодействия законным требованиям сотрудника органа внутренних дел.

При этом сотрудник ОВД должен четко предупредить подозреваемого о намерении применить силу. Исключением являются случаи, когда предупреждение невозможно, либо когда промедление создает непосредственную опасность для жизни и здоровья граждан и сотрудника ОВД и может повлечь иные тяжкие последствия.

Сотрудник органа внутренних дел обязан стремиться к минимизации любого вреда.

Какие специальные средства могут быть использованы при задержании?

Согласно статье 23 закона об ОВД, сотрудник ОВД имеет право применять специальные средства в ряде случаев, в том числе и при процессе задержания лица, пытающегося скрыться или же если оно может оказать вооруженное сопротивление.

Существует ряд специальных средств, которые могут быть использованы сотрудниками ОВД в рамках их деятельности. При задержании подозреваемого они имеют право использовать следующие специальные средства:

резиновые палки — при этом закон запрещает нанесение человеку ударов резиновой палкой по голове, шее, ключичной области, животу, половым органам, в область проекции сердца;

слезоточивые вещества, газовое, травматическое оружие;

наручники или иные средства связывания;

электрошоковые устройства;

служебные животные;

смирительную рубашку;

средства разрушения преград.

Применение специальных средств не должно создавать угрозу жизни, здоровью и причинения ущерба имуществу третьих лиц.

В каких случаях может быть применено огнестрельное оружие?

Статья 24 закона об ОВД гласит, что сотрудник ОВД имеет право применять огнестрельное оружие только при:

задержании лица, застигнутого при совершении особо тяжкого преступления и пытающегося скрыться, если иными средствами задержать это лицо не представляется возможным.

задержании лица, оказывающего вооруженное сопротивление, а также лица, отказывающегося выполнять законное требование о сдаче находящихся при нем оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств, ядовитых или радиоактивных веществ;

пресечении побега из-под стражи лиц, задержанных по подозрению в совершении преступления, лиц, в отношении которых мерой пресечения избрано заключение под стражу, осужденных к лишению свободы, а также пресечении попыток насильственного освобождения этих лиц.

Перед применением огнестрельного оружия сотрудник органа внутренних дел обязан сделать предупреждение, за исключением случаев, когда его жизни или жизни граждан угрожает непосредственная опасность.

Гражданам, получившим телесные повреждения в результате применения физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия, должна быть оказана первая помощь, а также приняты меры по предоставлению медицинской помощи в возможно короткий срок, а их родственники — уведомлены об этом в течение 24 часов.

Законом запрещается применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие в отношении женщин с видимыми признаками беременности, лиц с видимыми признаками инвалидности, несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен, кроме случаев оказания ими вооруженного сопротивления, совершения нападения, угрожающего жизни и здоровью граждан либо сотрудника ОВД.

Сотрудник ОВД не имеет права применять огнестрельное оружие при значительном скоплении граждан, если в результате его применения могут пострадать случайные лица.

Может ли быть применено психологическое давление?

Статья 5 Всеобщей декларации прав человека гласит, что никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство обращению и наказанию. Согласно статьи 1 Конвенции против пыток, которая была ратифицирована Узбекистаном в 1995 году, причинение нравственной боли или страдания человеку для получения сведений или наказания можно считать пыткой.

Кроме того, согласно указу президента Узбекистана от 30 ноября 2017 года, при рассмотрении уголовного дела считаются недопустимыми в качестве доказательства данные, которые были получены путем применения пыток, психологического и физического давления и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения в отношении участников уголовного процесса либо их близких родственников.

Фиксация задержания видеозаписью

Согласно закону о поправках в УПК, который был принят в мае 2020 года, определенные процессуальные действия при задержании должны быть зафиксированы видеозаписью. К таковым относятся:

задержание лица;

осмотр места происшествия по особо тяжким преступлениям;

обыск;

проверка показаний на месте события;

следственный эксперимент;

отказ от защитника — при этом встреча защитника наедине с подзащитным не подлежит фиксации видеозаписью;

личный обыск и выемка, проводимые при задержании лица.

Если эти действия неотложимы, то допустимо их осуществление без фиксации видеозаписью. Но если задержание происходит в здании ОВД или другого правоохранительного органа, видеофиксация обязательна.

Если во время задержания не была сделана видеозапись, то при доставлении в орган внутренних дел или иной правоохранительный орган задержанному должны объяснить его права с обязательной фиксацией видеозаписью. Видеозапись должна быть ему проиграна для ознакомления.

Не допускается фиксация видеозаписью личного обыска, сопряженного с обнажением.

Составление протокола задержания

Сразу после того, как задержанный доставлен в ОВД или иной правоохранительный орган, дежурный или иной сотрудник правоохранительного органа по указанию начальника должен составить протокол задержания с указанием всех данных, упомянутых в статье 225 УПК:

места и времени его составления;

кто, кем, когда, при каких обстоятельствах, по каким указанным в законе основаниям задержан;

в совершении какого преступления подозревается задержанный;

в какое время задержанный доставлен в орган внутренних дел или иной правоохранительный орган;

результатов личного обыска задержанного и выемки (при их проведении);

проведения фиксации задержания видеозаписью (при ее проведении), знакомства задержанного с материалами видеозаписи, а также технических характеристик средств, использованных во время задержания.

Протокол удостоверяют своими подписями сотрудник, которому поручена проверка обоснованности задержания, компетентное лицо или гражданин, осуществивший задержание, задержанный и понятые.

Если задержанный не согласен с протоколом или же предъявленным подозрением, он имеет право подписать протокол «Ознакомлен, но не согласен».

Место содержания задержанных

При задержании лица по подозрению в совершении преступления после того, как подозреваемый был доставлен в ОВД или иной правоохранительный орган, его должны содержать в служебных помещениях, не являющихся местами лишения свободы или поместить в камеру изолятора временного содержания.

В отдельных местностях в виде исключения допускается содержание задержанных в специально приспособленных для этого помещениях, а на морских и речных судах — в специально отведенных каютах.

С кем может встречаться задержанный по подозрению в преступлении?

Согласно статье 230 УПК, задержанному должны предоставить свидание с защитником наедине до проведения первого допроса.

Свидания с родственниками и другими лицами, за исключением свидания с защитником, разрешаются администрацией места содержания задержанных только с письменного разрешения следователя или дознавателя, в производстве которого находятся материалы о задержании.

В каких случаях задержанный по подозрению в преступлении должен быть освобожден?

Согласно статье 234 УПК, задержанный должен быть освобожден:

если не подтверждается подозрение в совершенном преступлении;

отсутствует необходимость или судом отказано в применении к задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу;

истек установленный срок задержания и в отношении задержанного не применена мера пресечения в виде заключения под стражу либо не продлен срок задержания.

Освобождение задержанного производится начальником места содержания задержанных по постановлению дознавателя, следователя, прокурора или определению суда.

Если в установленный законом срок задержания постановление прокурора, следователя или дознавателя об освобождении задержанного лица либо определение суда о продлении срока его задержания или о применении к нему меры пресечения в виде заключения под стражу в места содержания задержанных не поступило, начальник места содержания задержанных освобождает это лицо и направляет уведомление о его освобождении прокурору, следователю или дознавателю.

В случае необходимости администрация места содержания задержанных обеспечивает освобожденных лиц бесплатным проездом к месту жительства и по их просьбе выдает справки о времени пребывания в месте содержания задержанных.

Если человек был задержан незаконно, то вред, который ему причинен, должен быть возмещен в полном объеме, согласно статье 235 УПК.