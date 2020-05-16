Президент Шавкат Мирзиёев 14 мая подписал закон о внесении изменений и дополнения в Уголовно-процессуальный кодекс Узбекистана, направленных на усиление охраны прав и свобод граждан, участвующих в уголовном процессе. Документ был принят Законодательной палатой 7 апреля и одобрен Сенатом 11 мая.

Внесенные поправки предусматривают, что обязательной фиксации видеозаписью теперь подлежат:

осмотр места происшествия по особо тяжким преступлениям;

обыск;

проверка показаний на месте события;

следственный эксперимент;

задержание лица;

отказ от защитника;

личный обыск и выемка, проводимые при задержании лица.

Дознаватель, следователь или прокурор при задержании подозреваемого, а суд — при заключении под стражу, домашнем аресте или помещении лица в медучреждение для производства экспертизы, обязаны незамедлительно уведомить (ранее — не позднее 24-х часов) об этом кого-либо из членов его семьи, а при их отсутствии — других родственников или близких лиц, также сообщить об этом по месту работы либо учебы.

Согласно новой редакции статьи 224 УПК, сотрудник органа внутренних дел или другое компетентное лицо обязаны:

назвать себя и по требованию задерживаемого предъявить документ, удостоверяющий личность; сообщить подозреваемому, что он задержан по подозрению в совершении преступления; разъяснить задерживаемому процессуальные права на телефонный звонок или сообщение адвокату либо близкому родственнику, иметь защитника, отказаться от дачи показаний; уведомить задерживаемого, что данные им показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу против него; потребовать от задерживаемого проследовать в ближайший орган внутренних дел или иной правоохранительный орган.

Указанные выше процессуальные действия в обязательном порядке фиксируются видеозаписью. Допускается их осуществление без фиксации видеозаписью в случаях, не терпящих отлагательства. Правило не распространяется на случаи задержания в здании органа внутренних дел или другого правоохранительного органа.

При задержании лица без фиксации видеозаписью сотрудник органа внутренних дел или другого правоохранительного органа обязан разъяснить процессуальные права задержанного с обязательной фиксацией видеозаписью после доставления его в здание ОВД или иного правоохранительного органа. Задержанный должен ознакомиться с видеозаписью.

Фиксация видеозаписью личного обыска, сопряженного с обнажением лица, не допускается.

Если задержанный не владеет или недостаточно владеет языком, на котором ведется производство по делу, то права подозреваемого до первого допроса разъясняются ему с участием переводчика, о чем делается отметка в протоколе.

В протоколе задержания теперь также должны указываться место и время его составления, результаты личного обыска задержанного и выемки (при их проведении), отметка о проведении фиксации задержания видеозаписью (при ее проведении), знакомстве задержанного с материалами видеозаписи, а также технических характеристик средств, использованных во время задержания.

Документ вступил в силу со дня официального опубликования 15 мая.