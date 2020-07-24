На центральные и юго-восточные районы Узбекистана в пятницу продолжается вторжение относительно прохладной и слабовлажной воздушной массы, сформировавшей над районами Поволжья, сообщил Узгидромет.

Местами возможны кратковременные дожди и грозы, температура в пределах +35…+38 градусов, по югу местами до +40…+42.

В субботу и воскресенье на территорию страны возобновится вынос относительно жаркого и сухого воздуха из Туркменистана.

По большей части Узбекистана ожидается малооблачная и сухая погода, лишь в отдельных предгорных и горных районах местами возможны кратковременные дожди, грозы.

Дневная температура воздуха будет в пределах +37…+40 градусов, по югу местами до +42 градусов, что на 2−4 градуса выше нормальных для разгара лета значений.

Прогноз погоды на ближайшие дни