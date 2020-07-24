Правительство Узбекистана 24 июля приняло постановление об упрощении процедуры ввоза цемента, сообщила пресс-служба Антимонопольного комитета.

Согласно документу, при ввозе цементной продукции ее можно будет ввести в свободное обращение уже в течение 1−2 дней, а не 28 дней, как это было ранее.

«Ожидается, что это решение насытит внутренний рынок качественной цементной продукцией и снизит текущую стоимость цемента», — говорится в сообщении.

Ранее «Газета.uz» писала, что цены на цемент выросли после того, как правительство в конце апреля на месяц ограничило импорт белого цемента и портландцемента. Установка лимит на бирже на каждого покупателя не помогла снизить стоимость цементной продукции, так как местные производители не покрывали полностью спрос. В начале июля правительство поручило ответственным ведомствам упростить процедуру импорта цемента.

«Например, 1−6 июня средняя цена 1 тонны цемента составляла 634 тысячи сумов, а 6−12 июля она выросла до 814 тысяч сумов. Средняя стартовая цена составила 462 тысячи сумов, а темп роста составил 76%. Сегодняшняя биржевая стоимость цемента в среднем составляет 854 сума за 1 тонну, а это почти вдвое больше», — приводит цифры комитет.

При этом объем импортируемого цемента в первом полугодии сократился на 56% до 813 тысяч тонн (в январе-июне 2019 года — 1,8 миллиона тонн). Как отмечает комитет, среди факторов, негативно влиявших на ввоз цемента, — долгий процесс получения сертификата на товар и увеличение стоимости из-за хранения товаров на железных дорогах или на складах.

По информации АМК, сегодня в Узбекистане действуют 28 цементных предприятий, 16 из них реализуют свою продукцию через биржевые торги.