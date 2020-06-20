Антимонопольный комитет по запросу «Газеты.uz» прокомментировал временное ограничение на импорт цемента, введенное правительством Узбекистана.

Напомним, 23 апреля Узбекистан временно ограничил импорт цемента в связи с падением спроса на этот материал из-за остановки работы на многих строительных объектах республики, а также для поддержки местных производителей.

Запрет был снят 23 мая, хотя строительство крупных объектов было возобновлено еще в середине апреля, а с 25 апреля начали работать рынки стройматериалов.

Ботир Зарипов. Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz».

Председатель ассоциации «Узпромстройматериалы» Ботир Зарипов в интервью «Газете.uz» объяснил ограничение тем, что на складах скопились запасы свыше 1 млн тонн цемента и клинкера. При этом он сообщил, что после возобновления работы на строительных объектах скопившиеся на складах объемы были «сразу же проданы».

Однако, как сообщалось, за последний месяц средняя стоимость цемента на бирже выросла на 25%. Если по состоянию на 19 мая цена за тонну цемента в среднем составляла 610,5 тысячи сумов, то сейчас — 765,5 тысячи сумов.

«Газета.uz» попросила Антимонопольный комитет прокомментировать решение правительства и объяснить, что сказалось на повышении цен.

В пресс-службе АМК заявили, что комитет еще 22 апреля (за день до введения ограничения на импорт) проанализировал постановление Кабинета Министров «О временном ограничении экспорта сырья для производства медицинских изделий и импорта цементной продукции в период пандемии коронавируса».

Проектом постановления было предусмотрено временное приостановление ввоза по импорту цементной продукции с кодом ТН ВЭД 2523210000 (цемент белый, искусственно окрашенный или неокрашенный) и 2523290000 (портландцемент прочий).

АМК в своем заключении указал нецелесообразным ограничения на импорт цемента по следующим основаниям:

Цемент является высоколиквидным видом продукции, реализуемым на биржевых торгах. С начала года на биржевые торги выставлено 2,214 млн тонн продукции, из них реализовано почти 2,189 млн тонн, т. е. на биржевых торгах было реализовано 98,9% выставляемой продукции (в апреле — 552 тысячи тонн и 548 тысяч тонн соответственно).

Необходимо отметить, что данный показатель является одним из самых высоких показателей относительно уровня реализации других видов высоколиквидной продукции, так как средний уровень реализации таких видов продукции на бирже в среднем составляет 73,7%.

При этом стартовая цена выставления цемента на торги в среднем составила 454,1 тысячи сумов за тонну, а средняя цена реализации — 553,4 тысячи сумов. Таким образом, рост биржевых цен составил 21,8%, что обеспечивает достаточную дополнительную прибыль отечественным производителям.

Учитывая высокий уровень внутреннего спроса на цемент, ограничение импорта продукции создаст дефицит и рост цен на продукцию, что негативно отразится в развитии сферы строительства в целом, и особенно в период пандемии, сообщал АМК в своем заключении.

В проекте документа Антимонопольному комитету совместно Государственным налоговым комитетом, Ассоциацией «Узпромстройматериалы» и АО «Алмалыкский ГМК» поручалось установление строгого контроля за недопущением искусственного повышения цен на цементную продукцию.

Кабинет Министров. Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz».

В соответствии с постановлением Кабмина от 30 марта 2018 года (№249), государственное ценовое регулирование осуществляется исключительно на товары (услуги) приведенные в приложении №2 к этому постановлению, производство (оказание) которых осуществляется в условиях естественной монополии, регулирование цен (тарифов) на которые предусмотрено решениями президента Узбекистана. На оставшиеся виды продукции и услуг применяются свободные цены.

В вышеуказанном перечне регулирование цен на цементную продукцию и сырье для производства медицинских изделий не предусмотрено.

Кроме того, цена на цемент предприятий-монополистов и предприятий с государственной долей, таких как «Кызылкумцемент», «Кувасайцемент», «Бекабадцемент», «Ахангаранцемент» и АГМК, формируется на биржевых торгах с учетом спроса и предложения, а остальные частные производители применяют свободно-договорную цену в соответствии с законодательством.

Почему выросли биржевые цены на цемент

В пресс-службе Антимонопольного комитета указали на три фактора, которые повлияли на подорожание цемента.

Увеличение сезонного спроса. В результате постепенного смягчения карантинных требований и разрешения на строительные работы «сезон строительства» был отложен в среднем на 1−1,5 месяца, что привело к увеличению спроса на цемент с 16 апреля.

Увеличение числа предприятий и неудовлетворение спроса на продукцию. Согласно данным Государственного комитета по статистике, по сравнению с январем-маем 2019 года в нынешнем году число строительных предприятий выросло с 31 тысячи до 37,9 тысячи (+22%). Это привело к увеличению числа участников на бирже. В июне 2273 предприятия участвовали в торгах на покупку цемента (+31% по сравнению с прошлым годом).

Если в январе-марте в торгах принимали участие в среднем 400 компаний, то с середины апреля число участников в среднем составляет 670. То есть заявок на покупку цемента стало больше, но не все могли купить продукцию. Например, 16 апреля в биржевых торгах участвовало 609 покупателей. Но по итогам торгов только 321 из них (53%) смог купить цемент.





Временное ограничение на импорт цемента. Неудовлетворенный спрос со стороны местных производителей покрывался за счет импорта. Вместе с тем, объем импорта значительно снизился по сравнению с прошлым годом. Например, в мае показатель импорта был в 3 раза меньше объемов аналогичного периода 2019 года.

В пресс-службе Антимонопольного комитета добавили, что несмотря на снятие ограничения на импорт, до стабилизации импортных поставок требуется определенное время. До тех пор спрос на рынке останется неудовлетворенным.

Источник «Газеты.uz» сообщил, что импортеры сталкиваются с нетарифными барьерами при таможенном оформлении, связанными с сертификацией цемента, что приводит к длительному застою товара на границе и расходам на услуги железной дороги за простой вагонов.