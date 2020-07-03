Правительство 2 июля поручило упростить процедуру импорта цемента, сообщил Антимонопольный комитет. Решение принято, чтобы увеличить количество предложений и бесперебойную поставку цемента на внутренний рынок.

Разработкой предложений и соответствующего проекта документа будут заниматься АМК, Агентство «Узстандарт», Государственный таможенный комитет и Ассоциация «Узпромстройматериалы». Ответственность импортеров некачественного цемента при этом планируется усилить.

По данным АМК, сегодня импортируемые цементные изделия в течение 28 дней проходят лабораторные испытания на соответствие требованиям ГОСТ. Только после положительного заключения продукция поступает на продажу. «За счет этого объем импорта цементной продукции значительно сократился по сравнению с предыдущим периодом», — говорится в сообщении.

Ранее «Газета.uz» писала, что правительство своим решением спровоцировало рост цен на цемент, ограничив на месяц импорт белого цемента и портландцемента. Запрет был введен 23 апреля и снят 23 мая. В результате с января цены на все марки цемента на бирже выросли с 502 тысяч сумов до 797 тысяч сумов за тонну продукции, или на 59%. Рост цен в основном пришелся на май-июнь, то есть начало строительного сезона.

По поручению правительства на бирже установили дневной лимит на каждого покупателя — 114 тонн цемента. Это, как отмечает АМК, положительно сказалось на формировании цен: число участников торгов увеличилось, а цены снизились — 26 июня средняя тоимость тонны цемента составляла 797 тысячи сумов, а 30 июня — 728,9 тысячи.

«Однако и эта мера не оказала существенного влияния на значительное снижение цен и удовлетворение спроса на рынке, — подчеркивают в комитете. — Потребность в импортной продукции растет, так как местные производители все же не могут полностью покрыть спрос».