В течение всей рабочей недели по территории Узбекистана будет наблюдаться жаркая и сухая погода, лишь сегодня и завтра по предгорным и горным районам республики местами возможны кратковременные дожди с грозами, сообщил Узгидромет.

Температура в эти дни будет в пределах ночью +20…+25 градусов, днем — +35…+40 градусов, в отдельных районах республики (в основном южные и пустынные зоны) столбики термометра могут достичь отметки +42 градуса, что на 4−6 градусов выше нормы.

Синоптики отмечают, что повышенный температурный фон не является аномальным для региона. В 2018−2019 годах в аналогичный период дневная температура воздуха повышалась до +40…+43 градусов, а по северу и пустынной зоне — до +44…+46 градусов.