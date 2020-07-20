Работникам всех бригад скорой медицинской помощи в период действия усиленного карантинного режима будут выплачиваться надбавки от 1 до 2,5 млн сумов. Это предусмотрено постановлением правительства от 20 июля, сообщило Министерство юстиции.

В частности, с 20 июля до конца каждого месяца в период усиленного карантина вместо ежедневной 6% надбавки к заработной плате работники «скорой» будут получать стимулирующие выплаты в следующих размерах:

врачи — 2,5 млн сумов;

средние медицинские работники — 1,5 млн сумов;

водители — 1 млн сумов.

Кроме того, с этой же даты будут созданы круглосуточные мобильные бригады скорой медпомощи в составе 1 медицинского работника и 1 водителя. Они будут действовать в период эпидемии коронавируса в стране.

Напомним, на совещании с президентом Шавкатом Мирзиёевым ранее в понедельник говорилось, медперсонал 16 действующих клиник в Ташкенте и еще 7 провизорных клиник, которые работают с больными коронавирусом, получит надбавку размере 6% от месячной зарплаты за каждый рабочий день.

Первый замминистра здравоохранения Абдухаким Хаджибаев сообщал, что количество заявок в службу скорой помощи Ташкента за время эпидемии COVID-19 выросло почти в три раза до более 6000 в день.