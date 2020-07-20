Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 20 июля провел видеоселекторное совещание по текущей ситуации с эпидемией COVID-19 в Ташкенте и столичном регионе и мерах по ее стабилизации.

Как сообщает пресс-служба главы государства, президент отметил, что ситуация остается сложной. В частности, из 2136 выявленных в стране за последние четыре дня случаев 1218 (57%) приходятся на Ташкент и столичную область.

Определен порядок приема всех пациентов с подозрением на коронавирус в лечебные учреждения без документов, подтверждающих наличие инфекции, на основании клинических признаков воспаления легких и дыхательной недостаточности.

Вдобавок к 16 действующим клиникам в Ташкенте создано еще 7 провизорных клиник на 850 коек для пациентов с подозрением на COVID-19. Решен вопрос доплаты медицинскому персоналу этих клиник в размере 6% от месячной заработной платы за каждый рабочий день.

Шавкат Мирзиёев отметил, что с сегодняшнего дня в каждом медучреждении, работающем с больными коронавирусом, будут организованы кассы коммерческих банков, которые будут выплачивать на месте заработную плату врачам за 14-дневный период.

Больницам для пациентов с коронавирусом предоставлено дополнительно 285 аппаратов искусственной вентиляции легких, 155 аппаратов поддержания дыхания, 140 кислородных концентраторов и 200 функциональных коек.

Установлен порядок, по которому районные отделы Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия направляют результаты ПЦР-анализа на коронавирус не в республиканский орган агентства, а непосредственно обследованным. Это должно сократить время ожидания результатов анализов.

Число операторов, работающих в одну смену на станции скорой помощи Ташкента, увеличено с 40 до 100. К станции подключена дополнительная линия электропередачи, а количество бригад увеличено до 250. Кроме того, для службы скорой помощи Ташкентской области выделено 100 единиц амбулансов Damas, 25 из которых распределены на местах.

В столичном регионе имеются 906 коек для лечения и наблюдения за лицами с подозрением на коронавирус, 210 коек для лиц с подтвержденным диагнозом, подготовлен резерв из 350 коек.

Хокимияты Ташкента и Ташкентской области выделят «Дори-Дармон» соответственно 20 и 10 млрд сумов для создания запасов лекарств. Запланировано выделение первых 10 млрд сумов для подготовки резерва из 49 видов лекарственных средств для лечения больных коронавирусом.

Время дозвона до телефонного номера 103 сократилось с 1,5 минуты до 15 секунд, а также налажена работа самых опытных операторов во время поступления наибольшего количества звонков (с 18:00 до 24:00).

Вместе с тем президент указал на несистемную организацию на местах работы по сдерживанию пандемии, отмечается в сообщении.

В частности, семейные поликлиники и сельские врачебные пункты не переведены на круглосуточный режим работы. Хотя в 11 районных многопрофильных центрах и 64 семейных поликлиниках Ташкента насчитывается от 50 до 200 медицинских работников в каждом, большинство из них принимают пациентов только в первой половине дня.

В каждой клинике должна быть сформирована мобильная группа из 3 врачей, которая будет консультировать пациентов с легкой или бессимптомной формой COVID-19, но в некоторых бригадах вообще нет врача. Почти во всех клиниках имеются кабинеты рентгенодиагностики, но их оборудование не используется, говорилось на совещании.

«Если эти клиники будут предоставлять населению эффективные патронажные услуги, давление на скорую помощь 103 снизится и будут предотвращены панические настроения среди населения», — подчеркивается в сообщении.

Заместителю премьер-министра Бехзоду Мусаеву и Министерству здравоохранения поручено полностью мобилизовать 75 поликлиник столицы, более 3000 врачей и медсестер, работающих в этих учреждениях, для круглосуточного обслуживания больных с легким и бессимптомным течением инфекции. Также будут разработаны механизмы стимулирования привлеченных врачей и медсестер.

Практически все специализированные медицинские учреждения заполнены больными коронавирусом, отметил глава государства. В результате пациенты с хроническим заболеванием почти лишены квалифицированной медицинской помощи.

Ответственным лицам поручено принять меры по восстановлению квалифицированной медицинской помощи пациентам с хроническими заболеваниями за счет перевода пациентов с коронавирусом из специализированных больниц в другие учреждения, включая частные клиники.

Шавкат Мирзиёев отметил, что число людей, зараженных коронавирусом, может увеличиться. В связи с этим поставлена задача умножить количество койко-мест для лечения пациентов с этим заболеванием как минимум в два-три раза, используя общежития вузов, крытые спортивные площадки и другие здания большой вместимости.

Поручено внести предложения о присуждении государственной награды врачам, рискующим своей жизнью и спасающих жизни больных, работая в самом эпицентре заболевания.

Кроме того, для непрерывной работы вновь приобретенных карет скорой помощи намечено привлечь квалифицированных водителей из различных сфер экономики, прежде всего из общественного транспорта, которые потеряли доход из-за приостановки деятельности.

Президент отметил, что сегодня любые расходы, финансируемые из национального и местного бюджетов, должны направляться приоритетно на борьбу с пандемией. Более важных расходов не может быть, заявил глава государства.

Хокимы городов и районов несут ответственность за мониторинг ситуации в каждой больнице 24 часа в сутки и отвечают за создание условий для их бесперебойной работы. Принято решение, что все руководители секторов будут начинать свой рабочий день с изучения ситуации в больницах в своих районах.

Каждый руководитель должен понимать, что сегодня нет более важной задачи, чем охрана здоровья наших граждан, подчеркнул Шавкат Мирзиёев.